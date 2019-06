View this post on Instagram

No quiero más verte llegar en brazos, a un suspiro de morir. Verte llegar dejando desparramados por ahí años de tu preciada vida. No quiero más verte sola, ni que te den la espalda. No quiero más políticas precarias, ni brechas legales, tampoco un sistema de salud y un estado ausente. Quiero educación, quiero que sepas cómo funciona tu cuerpo. Que sepas cuándo deberías llamar la atención y a quién. Quién está pasando por encima de tus derechos y toma el mando, dominando por sobre tus decisiones. Quiero que denuncies el abuso, la violencia y la mismísima ignorancia. Quiero que exijas informarte y que que sepas que el saber previene, y es poder. Quiero que tengas la libertad de elegir el método anticonceptivo que quieras, sabiendo que existen, teniéndolos a tu alcance. Quiero que nos escuchen. Quiero darte las herramientas que necesitás para que no llegues a esta instancia. Quiero que sepas cómo evitar llegar en brazos, a un suspiro de morir. #28m 28 de Mayo, día internacional de acción de la salud por las mujeres. Quiero verte ahí, quiero verte aquí, en frente mío o al lado mío. Exigiendo que se accione a favor de nuestra salud, mujeres. #gineconline #ginecologia #ginecologa