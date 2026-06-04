La planta que los expertos recomiendan poner en tu cuarto para dormir mejor y que casi todos tienen en la sala

La Sansevieria es valorada por su resistencia y su capacidad para mejorar la calidad del aire durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la presencia de plantas en el dormitorio se ha convertido en una recomendación ampliamente respaldada por expertos en salud ambiental.

Entre las especies más aconsejadas, Dracaena trifasciata —conocida popularmente como Sansevieria— destaca no solo por su resistencia, sino por sus propiedades fisiológicas que benefician la calidad del aire nocturno y favorecen el descanso.

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Por qué la Sansevieria es ideal para el dormitorio

A diferencia de la mayoría de las plantas ornamentales, la Sansevieria cuenta con un metabolismo fotosintético CAM, lo que significa que es capaz de absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno durante la noche.

Esta singularidad ha sido confirmada por análisis de fisiología vegetal publicados por expertos en ambientes interiores saludables.

Estudios publicados en la revista científica Atmosphere y en plataformas especializadas como Foliage Factory han documentado que la incorporación de la Sansevieria en zonas de descanso favorece un ambiente respirable más estable durante las horas de sueño.

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De este modo, su presencia se traduce en un beneficio concreto para quienes buscan mejorar la calidad del aire nocturno.

Estudios realizados por instituciones especializadas en calidad de aire y salud ambiental, como los publicados en Atmosphere, han demostrado que la Sansevieria ayuda a mitigar el aumento de dióxido de carbono en habitaciones cerradas, especialmente en la noche, cuando la ventilación es limitada y los ocupantes exhalan CO₂ de manera continua.

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Sin embargo, estos análisis subrayan que, aunque la planta contribuye a mejorar el equilibrio gaseoso en espacios cerrados, no sustituye la ventilación natural ni los equipos de purificación mecánica.

El beneficio más relevante para el usuario, según confirman estas fuentes, es que puede prevenir síntomas leves como fatiga, cefalea matutina o la sensación de aire viciado al despertar.

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Así, la Sansevieria se consolida como un complemento inteligente para quienes buscan optimizar el entorno de descanso sin depender exclusivamente de dispositivos eléctricos.

La incorporación de la Sansevieria en zonas de descanso favorece un ambiente respirable más estable durante las horas de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos comprobados sobre la calidad del aire y el bienestar

La relevancia de esta planta en la vida doméstica se incrementó tras los experimentos realizados en entornos controlados.

En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Sevilla se comprobó que la Sansevieria es capaz de absorber compuestos como formaldehído, benceno y xileno en cámaras atmosféricas diseñadas para evaluar la purificación del aire.

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Los resultados demostraron que la Sansevieria puede absorber compuestos orgánicos volátiles como el formaldehído, el benceno y el xileno, sustancias presentes en productos de limpieza, muebles y textiles del hogar.

La acción depuradora, aunque limitada en espacios amplios, se vuelve significativa cuando se combina con una adecuada densidad de plantas y una superficie foliar suficiente.

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El reconocimiento de estos efectos motivó a especialistas de la salud ambiental a recomendar explícitamente la Sansevieria para dormitorios, resaltando su capacidad de operar como un filtro pasivo que complementa la higiene respiratoria nocturna.

A su vez, se ha observado que la interacción visual con plantas vivas, en especial aquellas de silueta vertical y tonos verdes intensos, contribuye a reducir el estrés, estabilizar la presión arterial y mitigar la sensación de fatiga acumulada.

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¿Qué riesgos implica y cómo minimizar el impacto?

Aunque la Sansevieria es reconocida por su bajo mantenimiento y alta tolerancia a condiciones adversas, es fundamental advertir sobre los riesgos de toxicidad, sobre todo en hogares con niños pequeños o mascotas.

Las hojas contienen saponinas, compuestos que pueden causar irritación gástrica, vómitos o diarreas si son ingeridos accidentalmente.

No se han reportado casos graves en humanos, pero siempre se recomienda ubicar la planta fuera del alcance de menores y animales domésticos para evitar incidentes.

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El contacto dérmico con la savia puede inducir irritaciones, por lo que es aconsejable manipular la planta con guantes en caso de poda o trasplante.

Los expertos en toxicología pediátrica y veterinaria coinciden en que la mejor prevención es la educación y una ubicación estratégica.

Claves para el cuidado y la ubicación óptima

El éxito en la adaptación de la Sansevieria al dormitorio depende de varios factores sencillos.

De acuerdo con la Universidad de Sevilla, esta especie requiere riegos muy espaciados, con sustratos de buen drenaje y macetas no demasiado grandes para evitar el exceso de humedad.

La luz indirecta abundante favorece el vigor foliar y la eficiencia fotosintética, aunque la planta tolera bien espacios menos iluminados.

Temperaturas estables entre 15 y 29 ℃ son ideales para su desarrollo.

En cuanto a la disposición dentro de la habitación, los especialistas en diseño biofílico y disciplinas energéticas sugieren evitar colocar la maceta junto al cabecero o en mesillas adyacentes al lecho.

La mejor práctica es situarla en un rincón alejado, en una repisa elevada o donde reciba luz natural, evitando que la silueta esté en el campo visual inmediato de la cama.

La Sansevieria puede mejorar la calidad del aire y el bienestar emocional, pero su toxicidad requiere precaución en hogares con niños o mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación con otras plantas recomendadas para el descanso

La Sansevieria se integra perfectamente en esquemas de dormitorio que combinan especies con efectos complementarios.

Mientras que plantas como la lavanda y el jazmín despliegan compuestos volátiles con efectos sedantes directos sobre el sistema nervioso—tal como se describe en estudios publicados en Journal of Ethnopharmacology y Phytomedicine—, la Sansevieria aporta principalmente estabilidad atmosférica y un soporte visual calmante, sin emitir fragancias que puedan resultar molestas para personas sensibles.

Por otro lado, especies como el lirio de la paz contribuyen a aumentar la humedad ambiental, lo que puede ser beneficioso en climas secos, pero requieren más atención y presentan riesgos tóxicos más elevados para animales y niños, según lo advierten bases de datos de toxicología vegetal como las de la ASPCA y la Royal Horticultural Society.

Así, la Sansevieria se posiciona como una opción de bajo riesgo y alta eficiencia para usuarios que valoran la facilidad de mantenimiento y la seguridad.

El uso de esta planta en el dormitorio no es solo una tendencia decorativa, sino una decisión apoyada por la ciencia y la experiencia clínica, capaz de mejorar el bienestar respiratorio, la percepción de confort y la armonía visual del espacio de descanso.