"Admiro a la directora. Gracias a ella me llamaron al día siguiente para hacerme la extracción. Me dijeron que me pagaban todo para ir a Buenos Aires. Pero a mi me daba miedo: nunca había salido de mi ciudad. Así que el 2 de noviembre vinieron para acá a sacarme la muestra. El 24 de enero me citaron en la Casa de Gobierno de Corrientes para entregarme el informe de antropología forense con el resultado. Pero además, me entregaron la medallita grababa con el DNI y el escudo de Rincón del Sombrero que llevaba mi hermano. Me contaron que por el frío, su cuerpo estaba bien conservado, con su ropita", rememora Mónica, que mandó a bendecir la medalla y la guarda en una caja transparente, para poder exponerla sin que se estropee.