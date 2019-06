—¡No! Me encanta el agua. Quería que me chocaran las olas, sentir qué grandes eran. En ese momento me olvidé que era ciego. Estaba disfrutando como hacía mucho tiempo que no disfrutaba algo así. En ese torneo conocí gente a la que le faltaban las dos piernas, un brazo. Y ellos no están pendientes de su discapacidad. Competían, hacían chistes. Se juntaban a cantar. A mí me costaba. Cuando me chocaba con algo, pensaba que un profesor me estaba viendo. Hasta que me di cuenta lo boludo que era. Yo mismo me limitaba. Ahí acepté que era ciego y empecé a hacer un montón de cosas.