1 ¿EL PIECITO? ¿NO BASTABA CON ESTAR SOSTENIENDO EL ÁRBOL? / 2 Se me ve muy cómoda y para nada tensa “recostada” en ese sillón ultra cómodo / 3 y 4 No solo quería sacarme una foto en las vías, sino que después me recosté sobre ellas, a ver si no me pisaba un tren de pasada… pic.twitter.com/B2PLn0qq3i

— Pilita (@PilarGmez15) 11 de junio de 2019