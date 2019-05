"Evidentemente él tenía un trato, algunos dicen déspota, mandón, manejo económico de las cosas no del todo claro parece, esto no está probado", dijo y agregó: "El clero se sentía no bien tratado por él. Se quejaron hasta que hicieron como clero una denuncia a la Nunciatura y el Nuncio me dijo: 'Mire, la cosa de la denuncia es seria por maltrato', abuso de poder, podríamos decir, ¿no?", manifestó.