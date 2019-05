Carlos Orzaocoa estuvo al lado de Tosco durante el Cordobazo: "Es algo que no me lo olvido más. El me reconocía como un activista estudiantil, principalmente", señala. Había nacido en La Pampa y se había mudado para estudiar Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. "Había ya —cuenta— un movimiento obrero con una trayectoria de mucha politización y un movimiento estudiantil que también estaba muy politizado y muy deseoso de confluir con otros sectores, especialmente con la clase trabajadora, en otra perspectiva de país. En la dictadura de Onganía empezamos a contactarnos con sectores del movimiento obrero y conocí a Tosco. Él ya era un dirigente destacado; comenzamos a reunirnos en el local de Luz y Fuerza, que por su decisión estaba abierto para todos los estudiantes".