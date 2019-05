-Una noche, cuando ya habíamos terminado y estábamos cerrando, le dije a Sergio, el camarero, que podíamos ir al casino, acá a la vuelta. Cada uno subió a ducharse a su habitación, yo me vestí y lo esperé. Como tardaba, le toqué la puerta. No abría. Entré y estaba blanco como el papel, parado contra la puerta del baño. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: "Me tiré a descansar un rato y me empezó a golpear la cama desde abajo.