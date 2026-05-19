Colombia

⁠Shakira reaccionó en redes sociales tras ganar batalla contra la Hacienda española: usó canción para lanzar indirecta

La cantante colombiana Shakira ganó una disputa legal de varios años contra la Agencia Tributaria española. Un tribunal concluyó que no cumplía con los requisitos de residencia fiscal en 2011 y dispuso que le fueran devueltos más de 60 millones de euros

Guardar
Google icon
La artista colombiana compartió en sus redes sociales una publicación con la canción 'Bitch Better Have My Money' tras conocerse la decisión judicial - crédito @shakira @nicolasgerardin/ Instagram
La artista colombiana compartió en sus redes sociales una publicación con la canción 'Bitch Better Have My Money' tras conocerse la decisión judicial - crédito @shakira @nicolasgerardin/ Instagram

La cantante colombiana Shakira obtuvo una victoria judicial en España tras años de disputa con la Agencia Tributaria. Un tribunal determinó que la artista no residía fiscalmente en el país durante 2011, por lo que ordenó a Hacienda devolverle más de 60 millones de euros, suma que incluye impuestos e intereses abonados previamente.

Esta decisión representa un giro en el extenso proceso legal que enfrentaba la artista, quien había sido acusada por las autoridades fiscales españolas de fraude fiscal.

PUBLICIDAD

El tribunal español concluyó que Shakira permaneció en España solo 163 días en 2011, cifra inferior al umbral legal de 183 días exigido para ser considerada residente fiscal. La defensa de la cantante presentó pruebas de sus viajes y actividades profesionales fuera del país, argumento que resultó decisivo en el fallo judicial.

En el expediente judicial se detalló que la Agencia Tributaria sostenía que la artista ya mantenía vínculos económicos y personales en España por su relación con Gerard Piqué y que, según sus argumentos, había trasladado el centro de su vida a territorio español. Sin embargo, el tribunal no consideró suficientemente probados estos elementos para establecer la residencia fiscal de Shakira durante el periodo investigado.

PUBLICIDAD

Esta resolución judicial se produce después de que, en 2023, Shakira aceptara un acuerdo con la fiscalía para resolver otro proceso por supuesta evasión fiscal entre 2012 y 2014, caso que finalizó con el pago de una multa para evitar una sentencia penal. Tras la reciente sentencia, la cantante se pronunció a través de sus representantes legales, quienes manifestaron que la decisión supone un reconocimiento a la transparencia y correcta actuación fiscal de la artista.

El caso de Shakira ha sido seguido de cerca tanto por la prensa española como internacional, y se relaciona en una serie de procedimientos que la Agencia Tributaria ha abierto en los últimos años contra figuras públicas y deportistas de alto perfil. La corte ordenó a la Hacienda española devolver más de 60 millones de euros, cantidad que incluye tanto los importes de los impuestos pagados como los intereses derivados del proceso.

Después de que se conoció el fallo judicial, seguidores de la cantante colombiana estuvieron pendientes de sus redes sociales a la espera de una reacción por parte de la artista. Durante la noche del 18 de mayo, Shakira compartió una publicación en Instagram con la que celebró la decisión. La atención de sus seguidores se centró en la canción elegida para acompañar el post, interpretada como un mensaje alusivo al resultado favorable y al regreso de los 60 millones de euros.

El guiño musical de Shakira en Instagram, con la frase 'Perra, es mejor que tengas mi dinero', generó miles de reacciones entre sus seguidores - crédito @shakira / Instagram
El guiño musical de Shakira en Instagram, con la frase 'Perra, es mejor que tengas mi dinero', generó miles de reacciones entre sus seguidores - crédito @shakira / Instagram

En la publicación, que superó los 500 mil me gusta, se observa a la cantante luciendo un conjunto de la marca Versace. Sin embargo, lo que generó mayor repercusión fue la elección del tema Bitch Better Have My Money, de Rihanna, cuya traducción al español es “Perra, es mejor que tengas mi dinero”. La selección de esta canción fue interpretada por muchos como un mensaje directo, en alusión al reembolso millonario que Shakira recibirá de la Hacienda española tras el fallo judicial.

“Deberían conocerme lo suficientemente bien, Perra, es mejor que tengas mi dinero, Por favor, no creas que estoy jugando, Págame lo que me debes, Perra, dame tu dinero, ¿A quién creen que se están fronteando?“, dice la canción de Rihanna originalmente cantada en inglés.

La elección de la canción no pasó desapercibida para los miles de seguidores de Shakira, que le dejaron los comentarios en el post. “La canción, el outfit, ella siempre todo que ver! 🙂‍↕️“, ”Date reina 🔥🔥🔥 devuélvanle la money a mi chica", “exacto mi beba y con ese dinerito a hacer colegios en colombia❤️“, ”Shakira recuperando el oro que fue robado en Colombia", “Aquí celebrando la victoria, se hizo justicia 🙌🏻 atención a la canción 🤑💶“, dicen algunos de los mensajes.

Temas Relacionados

ShakiraHacienda española60 millones de eurosColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así serán los cierres de campaña de los principales candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del 31 de mayo

Los aspirantes a la Casa de Nariño intensifican sus recorridos y preparan actos masivos en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín antes del inicio de la veda electoral

Así serán los cierres de campaña de los principales candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del 31 de mayo

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

La cantante colombiana enfrentó una situación tan inesperada como incómoda cuando un hombre europeo intentó convencerla, en plena calle, de acompañarlo en un viaje exprés a Saint Tropez y hasta le preguntó si estaba casada

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

Álvaro Uribe respondió a usuaria en X y negó vínculos con encuestadora Atlas Intel: “No interfiero las instituciones”

El exmandatario colombiano y líder del Centro Democrático pidió a la ciudadana rectificar sus afirmaciones y aclarar la fotografía que compartió, a la que calificó como “injusta”

Álvaro Uribe respondió a usuaria en X y negó vínculos con encuestadora Atlas Intel: “No interfiero las instituciones”

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Después del día de descanso que tuvo la ronda itálica, las acciones regresarán con un día intenso en la contrarreloj entre Viareggio y Massa

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Capturaron a ciudadano francés que habría agredido a un menor que bailaba en una sala de cine en Medellín

La familia de la víctima formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y recibe asesoría directa del equipo jurídico de la Alcaldía de Medellín

Capturaron a ciudadano francés que habría agredido a un menor que bailaba en una sala de cine en Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

Juanes dedicó romántico video a su esposa Karen Martínez y les llovieron críticas: “La pareja que ha sabido superar cachos”

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Deportes

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Los porteros fueron los primeros en unirse a la concentración de la selección Colombia en Medellín

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, habla del partido ante Platense por Libertadores: “Dependemos de nosotros mismos”

Envigado venció a Deportes Quindío y clasificó a la final del Torneo BetPlay 2026-1: este será su rival

Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo: la historia del golpe contra Colombia en 2014 que pudo terminar con su carrera