⁠Shakira reaccionó en redes sociales tras ganar batalla contra la Hacienda española: usó canción para lanzar indirecta

La artista colombiana compartió en sus redes sociales una publicación con la canción 'Bitch Better Have My Money' tras conocerse la decisión judicial - crédito @shakira @nicolasgerardin/ Instagram

La cantante colombiana Shakira obtuvo una victoria judicial en España tras años de disputa con la Agencia Tributaria. Un tribunal determinó que la artista no residía fiscalmente en el país durante 2011, por lo que ordenó a Hacienda devolverle más de 60 millones de euros, suma que incluye impuestos e intereses abonados previamente.

Esta decisión representa un giro en el extenso proceso legal que enfrentaba la artista, quien había sido acusada por las autoridades fiscales españolas de fraude fiscal.

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El tribunal español concluyó que Shakira permaneció en España solo 163 días en 2011, cifra inferior al umbral legal de 183 días exigido para ser considerada residente fiscal. La defensa de la cantante presentó pruebas de sus viajes y actividades profesionales fuera del país, argumento que resultó decisivo en el fallo judicial.

En el expediente judicial se detalló que la Agencia Tributaria sostenía que la artista ya mantenía vínculos económicos y personales en España por su relación con Gerard Piqué y que, según sus argumentos, había trasladado el centro de su vida a territorio español. Sin embargo, el tribunal no consideró suficientemente probados estos elementos para establecer la residencia fiscal de Shakira durante el periodo investigado.

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Esta resolución judicial se produce después de que, en 2023, Shakira aceptara un acuerdo con la fiscalía para resolver otro proceso por supuesta evasión fiscal entre 2012 y 2014, caso que finalizó con el pago de una multa para evitar una sentencia penal. Tras la reciente sentencia, la cantante se pronunció a través de sus representantes legales, quienes manifestaron que la decisión supone un reconocimiento a la transparencia y correcta actuación fiscal de la artista.

El caso de Shakira ha sido seguido de cerca tanto por la prensa española como internacional, y se relaciona en una serie de procedimientos que la Agencia Tributaria ha abierto en los últimos años contra figuras públicas y deportistas de alto perfil. La corte ordenó a la Hacienda española devolver más de 60 millones de euros, cantidad que incluye tanto los importes de los impuestos pagados como los intereses derivados del proceso.

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Después de que se conoció el fallo judicial, seguidores de la cantante colombiana estuvieron pendientes de sus redes sociales a la espera de una reacción por parte de la artista. Durante la noche del 18 de mayo, Shakira compartió una publicación en Instagram con la que celebró la decisión. La atención de sus seguidores se centró en la canción elegida para acompañar el post, interpretada como un mensaje alusivo al resultado favorable y al regreso de los 60 millones de euros.

El guiño musical de Shakira en Instagram, con la frase 'Perra, es mejor que tengas mi dinero', generó miles de reacciones entre sus seguidores - crédito @shakira / Instagram

En la publicación, que superó los 500 mil me gusta, se observa a la cantante luciendo un conjunto de la marca Versace. Sin embargo, lo que generó mayor repercusión fue la elección del tema Bitch Better Have My Money, de Rihanna, cuya traducción al español es “Perra, es mejor que tengas mi dinero”. La selección de esta canción fue interpretada por muchos como un mensaje directo, en alusión al reembolso millonario que Shakira recibirá de la Hacienda española tras el fallo judicial.

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“Deberían conocerme lo suficientemente bien, Perra, es mejor que tengas mi dinero, Por favor, no creas que estoy jugando, Págame lo que me debes, Perra, dame tu dinero, ¿A quién creen que se están fronteando?“, dice la canción de Rihanna originalmente cantada en inglés.

La elección de la canción no pasó desapercibida para los miles de seguidores de Shakira, que le dejaron los comentarios en el post. “La canción, el outfit, ella siempre todo que ver! 🙂‍↕️“, ”Date reina 🔥🔥🔥 devuélvanle la money a mi chica", “exacto mi beba y con ese dinerito a hacer colegios en colombia❤️“, ”Shakira recuperando el oro que fue robado en Colombia", “Aquí celebrando la victoria, se hizo justicia 🙌🏻 atención a la canción 🤑💶“, dicen algunos de los mensajes.

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