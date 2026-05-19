Colombia

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami al ser confundida y recibir una insólita propuesta de un viajero europeo

La cantante colombiana enfrentó una situación tan inesperada como incómoda cuando un hombre europeo intentó convencerla, en plena calle, de acompañarlo en un viaje exprés a Saint Tropez y hasta le preguntó si estaba casada

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La artista supo cómo sortear la situación y le aclaró al insistente admirador que estaba comprometida - crédito @chibcholandia/X

La experiencia reciente de Greeicy Rendón en Miami, Estados Unidos, expuso un contraste inesperado entre su fama internacional y la percepción que algunos extranjeros pueden tener al encontrarse con ella en persona.

Aunque la caleña es una figura reconocida en la música, la conversación con un hombre extranjero que la confundió con una acompañante marcó la jornada, al insistir en una propuesta singular: “Mira, yo tengo un jet ahora. Podemos ir a Europa. Yo quiero que te vas conmigo. Vamos a Saint Tropez. Vamos a hacer un show juntos”, planteó el europeo en tono directo al acercarse a la artista.

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En el cruce de palabras, la intérprete de temas como Amantes, Los consejos y Más fuerte intentó modular la situación con cortesía: “No es tan fácil como que yo me llame y ya, tocar organizarlo, tengo que mirar la agenda”, respondió, proyectando diplomacia ante la insistencia de su interlocutor.

Greeicy se presentará por primera vez en Argentina
Greeicy vivió incómodo momento con un extranjero que le ofreció llevarla en su jet privado a Europa - crédito Prensa Greeicy

El hombre no cedió y redobló la presión para concretar la idea de inmediato: “No, podemos organizar ahora”, señaló, sugiriendo subirse de inmediato a su avión privado y trasladarse al aeropuerto. Desbordada por la dinámica del diálogo, la cantante limitó su respuesta a un “perdón”, antes de que él insistiera con la invitación mientras la elogiaba con un “guapa”.

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En el intercambio, Greeicy tampoco ocultó su incomodidad, optando por mantener el tono amable. Con palabras conciliadoras, expresó: “Me encanta la idea. De verdad que podemos conversar y lo hacemos”, ante el asedio constante del europeo por viajar a Europa con ella.

La conversación dio un giro cuando el hombre interrumpió para preguntar: “¿Estás casada? ¿Estás casada?”. La respuesta de la cantante fue clara: “Casi, comprometida…”, revelando su vínculo sentimental.

Greeicy Rendon ante la insistencia de su admirador afirmó que tiene un compromiso con Mike Bahia - crédito REUTERS/Ronda Churchill
Greeicy Rendon ante la insistencia de su admirador afirmó que tiene un compromiso con Mike Bahia - crédito REUTERS/Ronda Churchill

Viendo el cambio en la dinámica, el extranjero se limitó a cerrar el intercambio: “Okey, no importa...”, y se retiró del lugar con su rostro entristecido al no poder convencer a la colombiana de irse con él.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que algunos comentarios fueron divertidos y otros se tomaron muy en serio la situación.

Algunos de los más destacados fueron: “No entiendo por qué piensan que todo lo pueden conseguir de esa manera, fácil, nosotros los colombianos somos más que eso”; “Me encantó que sin insultos, sin ofensas, ella lo puso en su lugar”; “Creo que el hombre se pudo ahorrar toda la parafernalia de discurso y preguntar de entrada si estaba casada”, entre otros.

Así conquistó Greeicy Rendón a Mike Bahía

La confesión de Greeicy Rendón sobre cómo conquistó a Mike Bahía desafía los roles tradicionales de género en el inicio de las relaciones - crédito @greeicybaila/TikTok

La artista caleña sorprendió recientemente al contar que fue ella quien dio el primer paso para acercarse al cantante, rompiendo con la expectativa tradicional de que el hombre debe tomar la iniciativa.

Durante una charla en su cuenta de TikTok, Greeicy relató que la conexión con Mike comenzó cuando ella tenía 19 años y él 24, en una fiesta organizada por una amiga. Fue en ese encuentro donde la cantante se animó a expresar su interés por Mike, decisión que definió el futuro de su pareja y la familia que hoy conforman junto a su hijo Kai.

La propia Greeicy confesó: “Yo fui la que acortejé, yo fui la que conquisté”, mencionando que asumió el atrevimiento de acercarse y mostrar sus sentimientos. Esta revelación generó debate en redes sociales, ya que muchas personas aún consideran que el hombre debe iniciar el cortejo; sin embargo, numerosas mujeres compartieron experiencias similares y defendieron que ambas partes pueden construir relaciones sólidas desde la iniciativa femenina.

La artista también explicó que, aunque no están casados, la pareja ha fortalecido su relación a lo largo de más de una década, superando retos y creciendo juntos tanto profesionalmente como en la vida personal.

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