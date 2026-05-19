Así serán los cierres de campaña de los principales candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del 31 de mayo

Los principales candidatos presidenciales intensifican sus cierres de campaña en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín, en la recta final hacia las elecciones del 31 de mayo en Colombia - crédito Infobae Colombia - Colprensa - Centro Democrático - REUTERS

A menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia, prevista para el 31 de mayo de 2026, los principales candidatos intensificaron sus recorridos y actos públicos para aprovechar los últimos días habilitados para realizar concentraciones masivas.

La ley electoral permite este tipo de eventos únicamente hasta el domingo 24 de mayo, por lo que las campañas concentran ahora sus esfuerzos en plazas, parques y escenarios emblemáticos de distintas ciudades del país.

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Bogotá, Medellín, Barranquilla y varias capitales regionales se convertirán durante este fin de semana en el epicentro de la disputa política, en una carrera marcada por la búsqueda del voto indeciso y el intento de consolidar respaldos de cara a una eventual segunda vuelta.

Uno de los candidatos con mayor despliegue territorial ha sido el senador Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico. Según datos de su campaña, el dirigente ha participado en cerca de 114 eventos en diferentes regiones del país, combinando visitas a grandes ciudades con recorridos por capitales intermedias y municipios.

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Iván Cepeda realizará el cierre nacional de su campaña en Barranquilla junto a Aida Quilcué, buscando consolidar el respaldo del Caribe colombiano - crédito Europa Press

El cierre principal de Cepeda está programado para el viernes 22 de mayo en la plaza de Bolívar de Bogotá, uno de los escenarios políticos más simbólicos de Colombia. Allí estará acompañado por dirigentes aliados y por su fórmula vicepresidencial, la senadora Aida Quilcué.

Sin embargo, el equipo de centrales obreras en Atlántico, liderado por Henry Gordon, aseguró que la campaña presidencial de Cepeda realizará su cierre nacional en Barranquilla, junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

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El evento busca demostrar fuerza territorial en el Caribe, una región clave para las elecciones del 31 de mayo, siguiendo una estrategia similar a la utilizada por Gustavo Petro en 2022.

La movilización contará con apoyo de sectores sociales, sindicales e indígenas, con participación de centrales obreras del Atlántico y organizaciones de base vinculadas al Pacto Histórico.

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La apuesta de la campaña es convertir a Barranquilla en uno de los principales símbolos del cierre electoral de la izquierda, mostrando capacidad de convocatoria en una región considerada estratégica para el resultado presidencial.

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Firmes por la Patria, apostará por dos grandes concentraciones en la región Caribe y Antioquia.

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Paloma Valencia intensificó sus recorridos por Antioquia y Bogotá con un discurso centrado en seguridad, salud y reactivación económica - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Su primer acto masivo será el sábado 23 de mayo en Barranquilla, específicamente en el Malecón del Río, uno de los espacios más concurridos de la capital del Atlántico. Posteriormente, el domingo 24 de mayo, la campaña se trasladará a Medellín, donde el cierre definitivo tendrá lugar en la Plaza de Toros La Macarena.

De la Espriella ha insistido en que sus eventos buscan reunir “decenas de miles” de simpatizantes, apelando a un discurso antiestablecimiento y de seguridad fuerte. El candidato ha construido buena parte de su narrativa política alrededor de la idea de ser un outsider frente a los partidos tradicionales y ha reforzado su presencia especialmente en regiones donde el voto conservador y de derecha tiene mayor fuerza.

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Durante sus recientes recorridos por el Caribe colombiano, el aspirante también ha centrado sus propuestas en la reducción de tarifas eléctricas, el fortalecimiento de la seguridad y el impulso al emprendimiento regional. Además, ha denunciado amenazas contra su campaña, asegurando que continuará con sus actividades pese a los riesgos.

Otra de las campañas que prepara una intensa agenda de cierre es la de Paloma Valencia, representante del Centro Democrático y de una coalición de centroderecha.

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Abelardo de la Espriella cerrará su campaña con actos masivos en Barranquilla y Medellín, donde espera reunir a miles de simpatizantes antes de la primera vuelta presidencial - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La senadora ha realizado concentraciones recientes en municipios de Antioquia, entre ellos Andes y Ciudad Bolívar, donde ha reiterado sus críticas a la política de “paz total” impulsada por el Gobierno nacional. Valencia sostiene que la estrategia de negociación con grupos armados ha debilitado la seguridad en distintas regiones del país y promete endurecer la respuesta militar y policial.

Su cierre de campaña se llevará a cabo en Bogotá el domingo 24 de mayo, después de una gira que incluyó visitas a Neiva, Barranquilla y distintos municipios antioqueños. La candidata también ha enfocado parte de su discurso en la recuperación del sistema de salud, la promoción del café colombiano y el fortalecimiento de las exportaciones de carbón, petróleo y gas.

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Mientras tanto, otros candidatos han decidido tomar distancia de las tradicionales plazas públicas. Figuras del centro político como Sergio Fajardo y Claudia López optaron por priorizar debates organizados por universidades, gremios y sectores empresariales en lugar de grandes concentraciones masivas.

Campañas como las de Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño y Mauricio Lizcano aún afinan detalles sobre sus actividades finales antes del inicio de la veda electoral.