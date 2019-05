"Me acuerdo que el enfrentamiento final fue en la esquina de Chacabuco e Illia, fue el gran combate contra la policía. Ahí los vencimos y retrocedieron. Me acuerdo que había montañas de escombros y que Alberti se subía a los escombros y daba discursos. Nadie le daba bola, por el quilombo que era. La gente pasaba, gritaba, tiraba piedras, y él gritaba: '¡Compañero Che Guevara!' y lo reivindicaba, porque parecía como una venganza al asesinato de él que estuviéramos venciendo al enemigo, porque la dictadura de Onganía tuvo mucho que ver con el asesinato del Che en Bolivia, mandaron gente, armas, de todo. A mí me encontró esa mañana así, me quedé todo el día allí, en la parte del combate".