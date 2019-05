-No lo sé, es algo que no sale del libro. Lo que sí sale es que va a haber que barajar y dar de nuevo. Me parece que lo que se nota es la angustia de ella porque no se puede estar yendo y viniendo con dos modelos absolutamente antagónicos. El modelo de desarrollo industrial, capitalismo interno, desarrollo hacia adentro, crecimiento, ciencia, el modelo nacional y popular de un estado presente, y el modelo de depredación capitalista, financiera, como la actual. Ella tiene una alta definición de "así no podemos seguir". Vamos a tener que ponernos de acuerdo en cómo compatibilizar esos dos modelos que existen en Argentina. Eso me parece una gran definición.