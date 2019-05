— ¿Qué es "la verdad del touch and go"?

— Es una historia, yo participé mucho de grupos de mujeres donde contábamos historias sin máscaras. Entonces ahí es una historia de una mujer que cuenta que ahora que las mujeres nos liberamos, está todo bien tener sexo libre, los touch and go, como hacen los hombres. Y que ella confiesa, esto no digo que le pase a todas las mujeres pero sí le pasaba a ella, que se había reencontrado con un novio y que ella tenía esperanzas de volver a estar con él pero que él solamente quería tener un touch and go. Y cuando el tipo se va, porque tiene otra novia y no duermen haciendo cucharita como siempre, se pone a llorar desconsoladamente y que ella, si es honesta con ella misma, siente que no le va el touch and go. Entonces yo lo que digo es a muchas mujeres le irá y está todo bien pero creo que a veces hay una sobreactuación, algo del orden de "bueno, yo me liberé y soy igual que un hombre", y entonces puedo tener sexo sin compromiso siempre o en un período de mi vida, y yo sé que eso les funciona a muchas mujeres y está muy bien, pero muchas otras que no se sientan culpables porque no les funciona.