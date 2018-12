-¿Se acercó mucha gente a contarte sus propias historias a partir de la salida del libro?

-El libro tiene por un lado lo literario, entonces se me acercan personas o comentarios acerca de lo que tiene que ver con eso. Porque, más allá de la historia, sigue siendo literatura y hay todo un trabajo atrás para que a las personas les impacte o les transmita la idea o puedan tener un mensaje o lo que sea. Por otro lado, está la historia y lo que pasa cada vez que una mujer la lee. Me pasó de recibir mensajes de mujeres que quizá nunca habían hablado y gracias al libro pudieron reconocerse víctimas de una situación, lo cual es enorme. Aparecieron otras mujeres que pudieron contárselo por primera vez a una hija o a una madre, por ejemplo. Me parece que el libro hace pone palabras a aquello que todavía ellas no pudieron poner. Y, en ese sentido, tiene un rol fundamental. La realidad es que cuando lo escribí y después lo publiqué no lo había pensado. Era más una reconstrucción personal y todavía no una intención de ser herramienta para ayudar a otras mujeres. Pero la realidad es que eso es una de las cosas más bondadosas que me dio el libro.