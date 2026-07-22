El Gobierno Petro y la bancada del Pacto Histórico radicaron nueva reforma a la salud en el Congreso: en qué consiste

El proyecto ordena un sistema público interoperable que integre datos administrativos, asistenciales y financieros, con consulta en línea según competencias, y exige en 12 meses un mecanismo de trazabilidad con cadena de bloques - crédito @AnaErazoR/X

La bancada del gobierno saliente radicó el 21 de julio de 2026 una nueva reforma a la salud con 90 artículos, un Fondo Único Público, una Adres fortalecida y nuevas reglas para las EPS, una apuesta con la que busca trasladar al Estado la gestión del riesgo financiero y reorganizar el pago a clínicas, hospitales y proveedores desde el arranque del Congreso para el periodo 2026-2030.

Uno de los cambios más concretos del proyecto es el esquema de pago: las facturas de los prestadores tendrían que presentarse dentro de los ocho días siguientes al servicio y la Adres haría un giro inicial de al menos 85% dentro de 30 días calendario.

PUBLICIDAD

La auditoría posterior quedaría en manos de la Gestora de Salud y Vida correspondiente, con un plazo de 60 días; si no se realiza en ese término, la cuenta se entendería aprobada.

La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Representantes con las firmas de 60 congresistas: 22 senadores y 38 representantes. Su impulso principal proviene del Pacto Histórico, aunque también recibió apoyos de la Alianza Verde, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y una curul especial afro.

Entre los firmantes aparecen Iván Cepeda, Diana Carolina Corcho, Wilson Arias, Isabel Zuleta y Aída Avella. En el Congreso también estuvo el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que defendió puntos como el giro directo a los prestadores, que las EPS no administren los recursos y la eliminación de la integración vertical.

PUBLICIDAD