"Hacía ya 67 días que estaba viajando y me robaron todo en Nicaragua. Eso me había dejado con tristeza, con miedo y dije 'ya está, es imposible que logre conocerlo'. Escribí eso en el blog y ahí es cuando mi amigo, Fernando Jaramillo, aunque todavía el día de hoy no lo conozco personalmente, interviene y me dice: 'No te vuelvas, mañana llamá a este número de teléfono'", repasó. El número era el de la casa de Gabriel García Márquez. Llamó y habló con Mercedes, su mujer. Le contó su historia: