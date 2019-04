En 1967, Sara Facio era fotógrafa de la editorial Sudamericana y Paco Porrúa le dijo que venía un joven escritor colombiano muy bueno y que sería lindo que le sacara algunas fotos para tenerlas para prensa y presentaciones. "Vino con su señora Mercedes a mi estudio. Le tomé una serie de fotos y como el estudio estaba en la plaza Vicente López, salimos y le tomé algunas fotos al aire libre también. Él no posaba, tenía un traje raído, era joven, modesto y humilde. No le gustaba posar. En ese momento era muy tímido y estaba como asustado. Al otro día, volvió con Mercedes para ver los negativos y eligió una serie de fotos que le gustaron para tener para él y que por supuesto se las regalé. No hablamos de Argentina, hablamos de su novela. A mi me la habían pasado antes y me la leí en una noche. Me encantó", dice Facio en diálogo con Infobae Cultura.