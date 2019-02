Sobre los límites de la privacidad, de lo que se muestra, "La Chepi" habla de lo bueno de la cercanía, pero de los límites de este reality. "Antes la gente no sabía dónde dormía Mariano Martínez, ahora vos conocés al actor desde otro lugar, sentís que lo conocés. A mí la gente siente que me conoce, me saluda así, uno comparte y eso es mágico", dice, pero aclara: "Isa tiene 5 años y hace berrinche como todos los nenes, la semana pasada estábamos en la calle y yo en un momento levanté la voz. Ella se puso a llorar de una manera que me hizo reír mucho, porque era una escena de Norma Aleandro manipulando a Raúl Taibo en alguna novela, pero yo no puedo filmar eso. Voy siempre a visitar a mi viejo que tuvo un ACV, me encantaría dar un mensaje de disfrutemos la vida, pero no lo haría con mi papá al lado, todo tiene un límite".