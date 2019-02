Amparándose en la imprescriptibilidad del caso ya que el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina ha sido declarado de lesa humanidad, la carta firmada por el grupo de intelectuales sostiene que "la pretensión de AMIA es absurda ya que no es querellante y no puede sino sorprender que esté instigando a DAIA a desistir de un juicio en el que se ventila un delito de acción pública, es decir, que es investigado espontáneamente por la justicia, sin necesidad de que haya una querella particular".