Finalmente, Zbar recordó que el memorándum fue un tratado internacional firmado por el gobierno de la presidente Kirchner y ratificado por el Congreso argentino, que todavía no fue derogado. "Aunque no tenga efecto, si alguien lo busca en los análisis legislativos lo va a encontrar como si estuviera vigente, porque la declaración de inconstitucionalidad no anula la ley, no la borra del sistema jurídico", concluyó.