"No es como dicen que maté un delfín. Yo no lo pasee por el pueblo, lo llevé a mi casa y es lo que pasó", se excusó. "Hace tres días lo habían visto. Es un pescado que no sale a la orilla. Cuando vi la cola pensé que era un tiburón. Quiero aclarar que no es un delfín. Es de la familia, eso quiero que quede claro. Es un depredador y está en extinción, pero no fue la intención. La policía vino a mi casa, me presiona. Vino la OPDS de La Plata a verme", agregó.