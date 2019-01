Alerta naranja, ola de calor, conversaciones monotemáticas de ascensor. Las altas temperaturas invadieron la agenda porteña. El calor monopolizó la dinámica urbana: cortes de electricidad en medio del sofocón y la ruta mediática de consejos de especialistas para no ser víctimas del clima. La sensación térmica trepó por encima de los cuarenta grados en el marco de una semana agobiante. Buenos Aires era un infierno, pero no tanto como una tarde récord de 1957, cuando la sensación térmica no era ni siquiera un parámetro de temperatura.