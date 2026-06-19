Colombia

Carlos Carrillo se pronunció tras la controversia por sus declaraciones “incendiarias” y alegó que se trató de un “video “editado”: “Nunca dije eso”

El exdirector de la Ungrd aclaró lo que dijo en la entrevista de la que se emitió el fragmento viral en el que dijo que “Se va a incendiar el país” si Iván Cepeda pierde

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Carlos Carrillo afirmó que sus declaraciones fueron manipuladas - crédito Juan Diego López/EFE
Carlos Carrillo afirmó que sus declaraciones fueron manipuladas - crédito Juan Diego López/EFE

El exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se pronunció tras la controversia que generaron sus declaraciones durante una entrevista con la periodista Eva Rey, en la que afirmó que en el escenario de una derrota del candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, “indudablemente se va a incendiar el país”.

Dichas palabras generaron una reacción adversa, especialmente, en medio de la contraparte electoral. Líderes de opinión, usuarios de redes sociales y analistas políticos alegaron que estas declaraciones estarían insinuando una provocación social para, al parecer, presionar a los votantes en los comicios del domingo 21 de junio de 2026.

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En una entrevista, el exfuncionario argumentó que la polémica se generó tras la publicación del fragmento de la entrevista que subió a sus redes sociales el periodista Daniel Samper Ospina.

Carlos Carrillo acusó a Claudia López de difundir un fragmento “manipulado” de su entrevista - crédito @CarlosCarrilloA/X
Así como afirmó que el video publicado por Daniel Samper Ospina es un fragmento editado, Carlos Carrillo acusó a Claudia López de difundir un fragmento “manipulado” de su entrevista y publicó el diálogo completo - crédito @CarlosCarrilloA/X

“La polémica la generó Daniel Samper compartiendo un video editado y la generó Néstor Morales, que pues usted sabe, es el cuñado de Iván Duque y está en campaña de frente por el candidato Abelardo de la Espriella. Entonces, solamente para hacer esa claridad, yo contesté una pregunta”, dijo.

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En diálogo con Semana aclaró qué fue lo que dijo en el programa de la periodista Eva Rey:

“En el video, lo puedo poner completo si quiere (...) a mí la periodista Eva Rey me hace una pregunta y esa pregunta, que pues tiene una intención política —es clara la intención de la periodista cuando hace esa pregunta— dice: ‘Carlos, si pierde Cepeda, ¿se incendia el país?’. Ni siquiera me dijo: ‘Se incendia el país’, me dice: ‘Se va a incendiar el país’. Lo dije así, pronominal: ‘Se va a incendiar el país’. Y yo le digo: ‘Sí, indudablemente se va a incendiar el país’. Entonces, ahora, eso fue hace unas semanas, unos días, perdón, la semana pasada", dijo en la entrevista.

Según su versión, el contexto completo de la conversación no fue considerado por quienes difundieron el fragmento, pese a que el video íntegro ya había sido presentado públicamente.

No obstante, en redes sociales circularon tanto los videos del fragmento editado como versiones extendidas de la entrevista, que incluyen estas declaraciones:

“Si aquí el país está profundamente dividido y la mitad del país es petrista y esa mitad del país quiere seguir avanzando. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar ese medio país a un tipo que desde el poder, la arrogancia, la riqueza, desde un viñedo en Florencia, dice que los va a destripar por ser petristas? ¿Cómo van a reaccionar esas personas, Eva? Pues protestando“, dijo.

El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

Carlos Carrillo : Si aquí el, el país está profundamente dividido y la mitad del país es petrista y esa mitad del país quiere seguir avanzando. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar ese medio país a un tipo que desde el poder, desde la arrogancia, desde la riqueza, desde un viñedo en Florencia, dice que los va a destripar por ser petristas? ¿Cómo van a reaccionar esas personas, Eva?

Entonces, la periodista le preguntó: “¿Tú crees que se incendia el país? Esa teoría te la crees" y Carrillo replicó: “Indudablemente, se va a incendiar el país”.

La comunicadora recalcó que “hay que protestar de una forma pacífica” y que “hay que hacer un llamado a que si gana Abelardo, pues el que perdió, perdió”, pero Carrillo sostuvo: “Eso no funciona así, en ninguna parte del mundo”.

Mientras la entrevistadora comentó que “una cosa es protestar de forma pacífica y otra cosa es incendiar el país”, Carrillo ejemplificó que “en Europa, si protestan los señores de, no sé, del metro de París, se para la ciudad, punto. Eso no es violencia, es cómo funciona la protesta”.

Carlos Carrillo afirmó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, “es un infame”

La publicación de este extracto provocó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunciara públicamente en entrevista con el mismo medio, en el que solicitó moderación a Carrillo y recordó la responsabilidad de los funcionarios en la recta final de la campaña presidencial.

Al respecto, el exdirector de la Ungrd dijo: “Pues yo le respondo que es un infame, porque yo en ningún momento he hablado de desconocer las elecciones o los resultados. Yo creo que en Colombia los resultados de la Registraduría no son perfectos, pero pues tienen un margen de credibilidad bastante alto. Otra cosa es el Consejo Nacional Electoral. El sistema electoral colombiano tiene muchísimos problemas, muchísimos defectos. Y el primero es el CNE”, dijo.

Armando Benedetti cuestionó declaraciones de Carlos Carrillo sobre resultados de segunda vuelta - crédito Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia
Armando Benedetti cuestionó declaraciones de Carlos Carrillo sobre resultados de segunda vuelta - crédito Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

“Yo he hablado de que esta retórica de odio, del fascismo. Y yo aquí quiero hacerles un llamado a los votantes de derecha que van a votar por el señor Abelardo de la Espriella el domingo. Ellos están dejándose inducir en algo que es simplemente una psicosis colectiva”, agregó.

Las reacciones ante las afirmaciones de Carrillo suscitaron llamados a la mesura, como el del senador Mauricio Gómez Amín, que le pidió al exfuncionario: “No se le ocurra incendiar el país”.

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