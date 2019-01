Gabriela es la mamá de Carola y desde hace años libra una dura batalla para que su hija pueda salir de una adicción a las drogas. En diálogo con Infobae, confirmó que en los días previos a la última vez que la vieron, la relación entre ambas no era la mejor. "El último contacto que mantuve con ella fue por un mensaje de texto el 2 de enero que me mandó en el que me pedía que habláramos. Yo le dije que en ese momento no estaba en condiciones de hablar con ella porque estábamos peleadas. Carola es de esas personas que cuando se enoja, se aleja y no le gusta que invadamos su espacio. Un día después mi hijo me dice que había ido a su casa y que no estaba. Ahí le empecé a escribir y nunca más me contestó", relató la mujer.