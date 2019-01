Consultado por Infobae, uno de los pasajeros contó:"Fue tremendo. Yo venía en el último vagón, que es el que descarriló. Escuchamos un ruido a hierros retorcidos, my fuerte. Vi a gente de los otros vagones que corría y de repente se levanta un poquito el vagón y cae sobre un lado y la gente empieza a gritar. Rompi el vidrio, que te cuesta muchísimo porque no es fácil. Le tuve que pegar varias trompadas. Cuando logré romperlo, las puertas no se abrían. El protocolo de emergencia no funcionaba. El motorman no sabía qué pasaba y no sabía qué responder", le contó a Infobae uno de los pasajeros.