EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: siga el minuto a minuto de la transición de gobierno, empalme y nombramientos de gabinete

EN VIVO | Posesión presidencial: los detalles y movimientos clave del equipo de Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA/Campaña Abelardo de la Espriella y Presidencia de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la posesión presidencial del 7 de agosto, Abelardo de la Espriella da los últimos pasos antes de asumir el liderazgo del país.

La ceremonia, que reunirá a figuras clave de la vida política y diplomática, se prepara en medio de un proceso de empalme marcado por la confirmación de la mayoría del gabinete y el anuncio de nuevos embajadores en plazas estratégicas. Aunque tres ministerios siguen pendientes de designación, el equipo central del nuevo gobierno ya toma forma.

Siga aquí las novedades sobre la transición, los movimientos en la conformación del gabinete y los detalles de la jornada que dará inicio al mandato de De la Espriella.