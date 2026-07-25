EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: siga el minuto a minuto de la transición de gobierno, empalme y nombramientos de gabinete

A pocos días de la posesión presidencial del 7 de agosto, Abelardo de la Espriella da los últimos pasos antes de asumir el liderazgo del país.
La ceremonia, que reunirá a figuras clave de la vida política y diplomática, se prepara en medio de un proceso de empalme marcado por la confirmación de la mayoría del gabinete y el anuncio de nuevos embajadores en plazas estratégicas. Aunque tres ministerios siguen pendientes de designación, el equipo central del nuevo gobierno ya toma forma.
Siga aquí las novedades sobre la transición, los movimientos en la conformación del gabinete y los detalles de la jornada que dará inicio al mandato de De la Espriella.
La Procuraduría General de la Nación emitió el Memorando No. 012, mediante el cual ordenó fortalecer la vigilancia preventiva sobre la contratación de las entidades del orden nacional que desarrollan funciones a través de dependencias desconcentradas en diferentes regiones del país.
El informe de empalme que recibió el equipo del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella reveló que 310 aeronaves de la fuerza pública están inoperativas o fuera de servicio, un dato que compromete la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desde el inicio de la nueva administración. Sobre un inventario total de 620 aeronaves, la mitad no está en condiciones de operar, según el documento conocido por Caracol Radio.
El presidente electo Abelardo de la Espriella designó como embajadores a Carlos Felipe Mejía (España), Jorge Jaller (Venezuela) y Mauricio Tobón (México), una decisión anunciada a menos de tres semanas de su posesión y que completa, por ahora, los nombramientos en tres sedes diplomáticas con peso en la agenda comercial, política y fronteriza del país.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este jueves 24 de julio de 2026 en Medellín, Antioquia, la designación del ingeniero civil Jorge Mario Velásquez Jaramillo como nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol.
La relación entre Colombia y Panamá podría iniciar una nueva etapa de cooperación institucional y comercial tras el anuncio realizado el viernes 24 de julio por el presidente panameño, José Raúl Mulino, sobre la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería.