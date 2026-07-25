Colombia

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: siga el minuto a minuto de la transición de gobierno, empalme y nombramientos de gabinete

Con el traspaso presidencial programado para el 7 de agosto, De la Espriella ha dado a conocer la mayor parte de su gabinete. El empalme institucional se mantiene activo y en las próximas horas se esperan los anuncios de los últimos nombramientos ministeriales

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Ilustración en acuarela de un hombre con barba y traje oscuro, una bandera colombiana y el Palacio de Nariño con sus columnas y estandartes nacionales.
EN VIVO | Posesión presidencial: los detalles y movimientos clave del equipo de Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA/Campaña Abelardo de la Espriella y Presidencia de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la posesión presidencial del 7 de agosto, Abelardo de la Espriella da los últimos pasos antes de asumir el liderazgo del país.

La ceremonia, que reunirá a figuras clave de la vida política y diplomática, se prepara en medio de un proceso de empalme marcado por la confirmación de la mayoría del gabinete y el anuncio de nuevos embajadores en plazas estratégicas. Aunque tres ministerios siguen pendientes de designación, el equipo central del nuevo gobierno ya toma forma.

Siga aquí las novedades sobre la transición, los movimientos en la conformación del gabinete y los detalles de la jornada que dará inicio al mandato de De la Espriella.

13:45 hsHoy

Procuraduría ordenó reforzar la vigilancia a la contratación estatal durante el empalme entre los gobiernos de Petro y De la Espriella

El Ministerio Público impartió instrucciones para intensificar el control preventivo sobre la gestión contractual de entidades nacionales, previo al cambio de Gobierno previsto para el 7 de agosto

Las directrices ordenan verificar que los procesos de contratación cumplan los principios establecidos en la ley - crédito Imagen ilustrativa Infobae
Las directrices ordenan verificar que los procesos de contratación cumplan los principios establecidos en la ley - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Procuraduría General de la Nación emitió el Memorando No. 012, mediante el cual ordenó fortalecer la vigilancia preventiva sobre la contratación de las entidades del orden nacional que desarrollan funciones a través de dependencias desconcentradas en diferentes regiones del país.

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13:13 hsHoy

Informe de empalme alertó que 310 aeronaves de la fuerza pública están fuera de servicio: el Gobierno De la Espriella deberá enfrentar crisis

El documento entregado al equipo del presidente electo indicó que, de un inventario de 620 unidades, solo la mitad está disponible, lo que afecta las capacidades militares y policiales

El informe de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella reportó 310 aeronaves de la Fuerza Pública inoperativas o fuera de servicio - crédito Catam
El informe de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella reportó 310 aeronaves de la Fuerza Pública inoperativas o fuera de servicio - crédito Catam

El informe de empalme que recibió el equipo del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella reveló que 310 aeronaves de la fuerza pública están inoperativas o fuera de servicio, un dato que compromete la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desde el inicio de la nueva administración. Sobre un inventario total de 620 aeronaves, la mitad no está en condiciones de operar, según el documento conocido por Caracol Radio.

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12:29 hsHoy

Este es el listado de embajadores, ministros y otros funcionarios que Abelardo de la Espriella ha designado para iniciar su gobierno el 7 de agosto

El equipo para 2026-2030 mantiene vacantes Salud, Trabajo y Ciencia. Esas carteras se perfilarían para mujeres por la Ley de Cuotas, que exige paridad del 50% en altos cargos

Abelardo de la Espriella designó a Carlos Felipe Mejía, Jorge Jaller y Mauricio Tobón como embajadores de Colombia en España, Venezuela y México - crédito Juan David Duque/Reuters
Abelardo de la Espriella designó a Carlos Felipe Mejía, Jorge Jaller y Mauricio Tobón como embajadores de Colombia en España, Venezuela y México - crédito Juan David Duque/Reuters

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó como embajadores a Carlos Felipe Mejía (España), Jorge Jaller (Venezuela) y Mauricio Tobón (México), una decisión anunciada a menos de tres semanas de su posesión y que completa, por ahora, los nombramientos en tres sedes diplomáticas con peso en la agenda comercial, política y fronteriza del país.

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12:22 hsHoy

Abelardo de la Espriella nombró a Jorge Mario Velásquez como nuevo miembro en la junta directiva de Ecopetrol

El presidente electo resaltó su trayectoria a nivel empresarial y afirmó que el país se enfrenta a un momento delicado en materia energética

Jorge Mario Velásquez tiene una trayectoria del ejecutivo en el sector empresarial colombiano, con foco en infraestructura, materiales de construcción y desarrollo de inversiones - crédito Reuters
Jorge Mario Velásquez tiene una trayectoria del ejecutivo en el sector empresarial colombiano, con foco en infraestructura, materiales de construcción y desarrollo de inversiones - crédito Reuters

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este jueves 24 de julio de 2026 en Medellín, Antioquia, la designación del ingeniero civil Jorge Mario Velásquez Jaramillo como nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol.

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12:21 hsHoy

Presidente de Panamá anunció la reapertura de consulado para fortalecer la conexión con Colombia: Abelardo de la Espriella agradeció el gesto

La decisión abrió la puerta a una agenda de integración que incluye el impulso a una conexión aérea directa entre Montería y Ciudad de Panamá, propuesta respaldada por el presidente electo de Colombia

La reapertura del consulado permitiría fortalecer las relaciones comerciales, turísticas y de cooperación, además de servir como un canal de apoyo para ciudadanos, empresarios e instituciones de ambos países - crédito Fernando Vergara/AP y REUTERS
La reapertura del consulado permitiría fortalecer las relaciones comerciales, turísticas y de cooperación, además de servir como un canal de apoyo para ciudadanos, empresarios e instituciones de ambos países - crédito Fernando Vergara/AP y REUTERS

La relación entre Colombia y Panamá podría iniciar una nueva etapa de cooperación institucional y comercial tras el anuncio realizado el viernes 24 de julio por el presidente panameño, José Raúl Mulino, sobre la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería.

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