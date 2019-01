En la casa ya no trabajan más de cuarenta empleados. Quedan apenas siete que se distribuyen las tareas de mantenimiento de la estancia: cocina, jardinería, limpieza y otros menesteres. Ya no hay choferes privados, profesores de gimnasia, cuidadores, cocineros para la familia y el personal. Ya no presume la ostentación de sus años dorados. De acuerdo a información que recabó la justicia uruguaya, el chofer y el instructor de educación física percibían sueldos de seis mil dólares, parte en blanco y parte en negro.