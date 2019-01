Pablo Machado contextualizó la disyuntiva: "El desarrollo siempre fue regulado: se crearon normas que establecen determinadas características. Nadie va a venir a instalar una torre de catorce pisos porque no se lo van a permitir. Esto es un pueblo abierto. Muchos de los propietarios que tienen un afecto y un arraigo muy especial por este lugar, tal vez quieran que sea un barrio privado. Este no es un barrio privado: es un pueblo de la costa uruguaya en un país democrático al que tiene acceso cualquier ciudadano del mundo. Obviamente hay que cuidarlo, obviamente hay condiciones que deben mantenerse, pero es imposible frenar el desarrollo porque José Ignacio no es un cuadro, es un pueblo".