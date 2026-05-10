Colombia

Conductores de bus en Barranquilla sorprendieron a los pasajeros decorando los vehículos por el Día de la Madre: generó oleada de reacciones en las redes

Un homenaje inesperado tomó por sorpresa a quienes viajan cada día en el transporte público de Barranquilla, hecho que se viralizó en redes sociales

Guardar
Google icon
La iniciativa creativa de los conductores se viraliza en redes sociales, generando elogios y participación ciudadana en Barranquilla - crédito Captura de Video Instagram
La iniciativa creativa de los conductores se viraliza en redes sociales, generando elogios y participación ciudadana en Barranquilla - crédito Captura de Video Instagram

El 10 mayo de 2026 los colombianos festejan el Día de la Madre, una fecha especial para reconocer la labor de crianza y fortaleza que han dado esas mujeres a sus hijos.

Con motivo de esa celebración, en varias ciudades del país se han visto varias decoraciones en homenaje a esas personas.

PUBLICIDAD

No obstante, en Barranquilla, conductores de buses de servicio público no quisieron pasar por alto la fecha en particular y decidieron decorar de forma creativa los vehículos que a diario recorren la capital del departamento de Atlántico.

Conductores de La Carolina decoran buses en Barranquilla para homenajear a las madres durante el Día de la Madre 2026 - crédito @lacarolinatransporte/Instagram

Para ellos, el hecho de decorar su vehículo consta en homenajear a las mujeres que diariamente utilizan el transporte público y brindarles una experiencia distinta.

PUBLICIDAD

Videos y fotografías publicados por la flota La Carolina, una de las empresas de servicio público de la ciudad, en su cuenta oficial de Instagram, muestran cómo los interiores y exteriores de varios vehículos fueron adornados con globos, flores, serpentinas y mensajes dedicados de forma explícita a las madres.

Frases alusivas a la maternidad y detalles coloridos transformaron el trayecto ordinario en una experiencia de gratitud y celebración.

Nuestros conductores también quisieron celebrar a todas las madres con buses decorados llenos de cariño y creatividad”, recalcó la compañía de buses en su publicación.

Pasajeras y usuarios comparten imágenes de buses decorados, resaltando el ambiente festivo vivido en el transporte público capitalino - crédito @lacarolinatransporte/Instagram

La repercusión de esta acción colectiva se amplificó cuando usuarios y pasajeras comenzaron a compartir en sus perfiles imágenes y videos de sus recorridos, señalando el ambiente festivo generado por la decoración.

Incluso, la empresa invitó a la comunidad a seleccionar su diseño favorito, incentivando la participación ciudadana. “Ahora queremos saber ¿Cuál fue tu favorito? Si ya te subiste o los viste en la ruta”, mencionaron.

Esta iniciativa generó una reacción inmediata en redes sociales y destacó la dedicación y el trabajo en equipo de los transportadores para reconocer a las madres en medio de las rutinas cotidianas.

Conductores de La Carolina decoran buses en Barranquilla para homenajear a las madres durante el Día de la Madre 2026 - crédito Captura de Video Instagram
Conductores de La Carolina decoran buses en Barranquilla para homenajear a las madres durante el Día de la Madre 2026 - crédito Captura de Video Instagram

“Que bonita iniciativa”; “Gracias señor conductor, bello detalle”; “Todos muy hermosos, que bonita iniciativa”; “que bonito detalle para las madres”; “Que ruta para ver si hoy me subo?”; “Que Detallazo, cosas que sólo se vé en Barranquilla”; “Cosas que amo de Barranquilla”; “Hombre que le pone el alma”, fueron algunos de los comentarios publicados en las redes sociales.

Este tipo de acciones, reconocidas por decenas de mensajes de agradecimiento y elogio en redes sociales, logran devolver esperanza y recordarle a la ciudadanía el valor de reconocer la labor de las madres más allá de los espacios tradicionales.

La empresa de transporte La Carolina transforma la rutina diaria al vestir sus buses con flores, globos y mensajes para celebrarlas - crédito @lacarolinatransporte/Instagram
La empresa de transporte La Carolina transforma la rutina diaria al vestir sus buses con flores, globos y mensajes para celebrarlas - crédito @lacarolinatransporte/Instagram

Seguridad en Barranquilla

Durante el Día de la Madre de 2026 en Barranquilla, las autoridades desplegaron un dispositivo especial de seguridad, con el objetivo de asegurar celebraciones pacíficas y prevenir hechos de violencia o situaciones de intolerancia.

La Policía Nacional destinó a más de 1.300 uniformados en diferentes puntos estratégicos y centros de alta afluencia, incluido el área metropolitana.

El operativo, coordinado entre la Policía, el Ejército Nacional, alcaldías municipales y organismos de emergencia, abarcó centros comerciales, restaurantes, parques, playas y sitios turísticos. Las labores incluyeron vigilancia aérea con el helicóptero Halcón, monitoreo mediante drones, cámaras inteligentes y patrullas especializadas como la Patrulla Púrpura, destinada a la prevención de la violencia de género.

Para responder rápidamente ante eventuales incidentes y reforzar la seguridad de las mujeres durante las celebraciones, las líneas telefónicas 123 y 155 permanecieron habilitadas para denuncias y solicitudes de apoyo, advirtió el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía metropolitana de Barranquilla, describiendo como principal prioridad “garantizar que las familias pudieran disfrutar de la fecha en un ambiente de tranquilidad y sana convivencia”.

Madre colombiana sonriente sentada en un sofá, abrazando a una joven y recibiendo regalos y flores de su familia en una celebración del Día de la Madre.
El Día de la Madre en Colombia destaca como una de las celebraciones familiares más importantes del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

El Día de la Madre en Colombia se conmemora el segundo domingo de mayo, fecha oficializada por la Ley 28 de 1925 durante el gobierno de Pedro Nel Ospina. Esta jornada está dedicada a resaltar el papel de las madres como pilar esencial de la sociedad colombiana.

La elección de mayo está relacionada con su relevancia en el catolicismo, ya que es tradicionalmente reconocido como el mes de la Virgen María, lo que reforzó la decisión de situar en ese periodo la celebración, según la norma establecida en 1925.

Considerada una de las festividades de mayor arraigo en el país, el Día de la Madre se distingue por reuniones familiares, entrega de regalos y actividades en instituciones educativas dirigidas a rendir homenaje a las madres colombianas.

Temas Relacionados

Video viralDía de la Madre ColombiaBus BarranquillaDía de la Madre 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos hombres ingresaron a la fuerza a edificio y sustrajeron dos bicicletas de montaña en el sur de Cali: todo quedó en video

Las imágenes obtenidas por dispositivos de videovigilancia revelan que dos individuos lograron violar la seguridad del acceso principal para apropiarse de objetos, mientras los residentes manifiestan inquietud por la vulnerabilidad del inmueble

Dos hombres ingresaron a la fuerza a edificio y sustrajeron dos bicicletas de montaña en el sur de Cali: todo quedó en video

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

A través de su cuenta de Instagram, el paisa compartió una publicación que emocionó a sus millones de seguidores, dos años después de la llegada de su hija París

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

La defensa de Sonia Segura Moreno rechaza versiones de fuga y afirma colaboración con autoridades tras accidente de ‘monster truck’

La colisión de un vehículo durante la última maniobra del evento provocó numerosas víctimas y generó dudas sobre las condiciones del evento. Las autoridades evalúan responsabilidades y se investiga si existieron fallas mecánicas o de seguridad

La defensa de Sonia Segura Moreno rechaza versiones de fuga y afirma colaboración con autoridades tras accidente de ‘monster truck’

Gustavo Petro vinculó la violencia en Antioquia al oro y denunció fines electorales tras el asesinato del periodista Mateo Pérez

El pronunciamiento presidencial puso el foco en las políticas mineras históricas y el rol de los grupos económicos en la región

Gustavo Petro vinculó la violencia en Antioquia al oro y denunció fines electorales tras el asesinato del periodista Mateo Pérez

Ideam advierte sobre ola de calor en Colombia: Caribe, San Andrés y Boyacá serán las más afectadas

El Ideam reportó temperaturas máximas inusuales en el país y un aumento considerable en las alertas por incendios de cobertura vegetal durante la primera semana de mayo de 2026

Ideam advierte sobre ola de calor en Colombia: Caribe, San Andrés y Boyacá serán las más afectadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Así respondió Jhorman Toloza a la demanda de Alexa Torrex de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Eso se quita con agua y con jabón”

Carolina Ramírez presumió su embarazo de 37 semanas en la alfombra roja de los premios Platino

Westcol reveló que le ‘hackeraron’ su cuenta de Instagram antes de su encuentro con Álvaro Uribe: “¿Coincidencia?"

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Deportes

Selección Colombia: Johan Mojica se lesionó en el partido del Mallorca contra Villarreal a pocos días de la convocatoria para el Mundial 2026

Selección Colombia: Johan Mojica se lesionó en el partido del Mallorca contra Villarreal a pocos días de la convocatoria para el Mundial 2026

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

David Alonso, con una lesión en el hombro, terminó quinto en el GP de Francia y ganó posiciones en la clasificación general del Moto2

Etapa 3 del Giro de Italia 2026: Egan Bernal sigue a 4 segundos del líder en la general y Paul Magnier ganó la tercera fracción de la carrera

Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia que estrenarían parche especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026