Conductores de bus en Barranquilla sorprendieron a los pasajeros decorando los vehículos por el Día de la Madre: generó oleada de reacciones en las redes

La iniciativa creativa de los conductores se viraliza en redes sociales, generando elogios y participación ciudadana en Barranquilla - crédito Captura de Video Instagram

El 10 mayo de 2026 los colombianos festejan el Día de la Madre, una fecha especial para reconocer la labor de crianza y fortaleza que han dado esas mujeres a sus hijos.

Con motivo de esa celebración, en varias ciudades del país se han visto varias decoraciones en homenaje a esas personas.

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No obstante, en Barranquilla, conductores de buses de servicio público no quisieron pasar por alto la fecha en particular y decidieron decorar de forma creativa los vehículos que a diario recorren la capital del departamento de Atlántico.

Conductores de La Carolina decoran buses en Barranquilla para homenajear a las madres durante el Día de la Madre 2026 - crédito @lacarolinatransporte/Instagram

Para ellos, el hecho de decorar su vehículo consta en homenajear a las mujeres que diariamente utilizan el transporte público y brindarles una experiencia distinta.

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Videos y fotografías publicados por la flota La Carolina, una de las empresas de servicio público de la ciudad, en su cuenta oficial de Instagram, muestran cómo los interiores y exteriores de varios vehículos fueron adornados con globos, flores, serpentinas y mensajes dedicados de forma explícita a las madres.

Frases alusivas a la maternidad y detalles coloridos transformaron el trayecto ordinario en una experiencia de gratitud y celebración.

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“Nuestros conductores también quisieron celebrar a todas las madres con buses decorados llenos de cariño y creatividad”, recalcó la compañía de buses en su publicación.

Pasajeras y usuarios comparten imágenes de buses decorados, resaltando el ambiente festivo vivido en el transporte público capitalino - crédito @lacarolinatransporte/Instagram

La repercusión de esta acción colectiva se amplificó cuando usuarios y pasajeras comenzaron a compartir en sus perfiles imágenes y videos de sus recorridos, señalando el ambiente festivo generado por la decoración.

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Incluso, la empresa invitó a la comunidad a seleccionar su diseño favorito, incentivando la participación ciudadana. “Ahora queremos saber ¿Cuál fue tu favorito? Si ya te subiste o los viste en la ruta”, mencionaron.

Esta iniciativa generó una reacción inmediata en redes sociales y destacó la dedicación y el trabajo en equipo de los transportadores para reconocer a las madres en medio de las rutinas cotidianas.

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Conductores de La Carolina decoran buses en Barranquilla para homenajear a las madres durante el Día de la Madre 2026 - crédito Captura de Video Instagram

“Que bonita iniciativa”; “Gracias señor conductor, bello detalle”; “Todos muy hermosos, que bonita iniciativa”; “que bonito detalle para las madres”; “Que ruta para ver si hoy me subo?”; “Que Detallazo, cosas que sólo se vé en Barranquilla”; “Cosas que amo de Barranquilla”; “Hombre que le pone el alma”, fueron algunos de los comentarios publicados en las redes sociales.

Este tipo de acciones, reconocidas por decenas de mensajes de agradecimiento y elogio en redes sociales, logran devolver esperanza y recordarle a la ciudadanía el valor de reconocer la labor de las madres más allá de los espacios tradicionales.

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La empresa de transporte La Carolina transforma la rutina diaria al vestir sus buses con flores, globos y mensajes para celebrarlas - crédito @lacarolinatransporte/Instagram

Seguridad en Barranquilla

Durante el Día de la Madre de 2026 en Barranquilla, las autoridades desplegaron un dispositivo especial de seguridad, con el objetivo de asegurar celebraciones pacíficas y prevenir hechos de violencia o situaciones de intolerancia.

La Policía Nacional destinó a más de 1.300 uniformados en diferentes puntos estratégicos y centros de alta afluencia, incluido el área metropolitana.

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El operativo, coordinado entre la Policía, el Ejército Nacional, alcaldías municipales y organismos de emergencia, abarcó centros comerciales, restaurantes, parques, playas y sitios turísticos. Las labores incluyeron vigilancia aérea con el helicóptero Halcón, monitoreo mediante drones, cámaras inteligentes y patrullas especializadas como la Patrulla Púrpura, destinada a la prevención de la violencia de género.

Para responder rápidamente ante eventuales incidentes y reforzar la seguridad de las mujeres durante las celebraciones, las líneas telefónicas 123 y 155 permanecieron habilitadas para denuncias y solicitudes de apoyo, advirtió el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía metropolitana de Barranquilla, describiendo como principal prioridad “garantizar que las familias pudieran disfrutar de la fecha en un ambiente de tranquilidad y sana convivencia”.

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El Día de la Madre en Colombia destaca como una de las celebraciones familiares más importantes del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

El Día de la Madre en Colombia se conmemora el segundo domingo de mayo, fecha oficializada por la Ley 28 de 1925 durante el gobierno de Pedro Nel Ospina. Esta jornada está dedicada a resaltar el papel de las madres como pilar esencial de la sociedad colombiana.

La elección de mayo está relacionada con su relevancia en el catolicismo, ya que es tradicionalmente reconocido como el mes de la Virgen María, lo que reforzó la decisión de situar en ese periodo la celebración, según la norma establecida en 1925.

Considerada una de las festividades de mayor arraigo en el país, el Día de la Madre se distingue por reuniones familiares, entrega de regalos y actividades en instituciones educativas dirigidas a rendir homenaje a las madres colombianas.