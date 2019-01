Por otro lado, el futuro de la Feria seguramente traerá más conflictos en los próximos años. Como algunos trabajan desde hace años de manera irregular sin un permiso, los más desconfiados creen que no todos podrán volver a su lugar original en abril cuando termine la obra. "Se van a ir 100 y van a volver 70 o 50", se queja Gerardo, que contesta las preguntas muy nervioso porque su puesto es el próximo en ser "mudado". Teme que las chapas no aguanten el traslado. "Sumado a que hace una semana que no podemos trabajar y sobre Rivadavia no vamos a tener luz", enumera.