Cristina se compró una remera de terciopelo "para estar presentable" y cortó una rosa roja de su jardín. Llegó temprano, temblando. "Yo creí que me iba a decir 'perdón, no te pude cuidar', 'quise darte una vida mejor', y que yo le iba a agradecer por haberme permitido ser feliz con otra familia, y listo", cuenta Florencia. "Pero no. Me abrazó y empezó a llorar. Cuando nos sentamos me dijo: 'Yo no te quise dar en adopción, a vos te robaron'".