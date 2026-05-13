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¿Se debe lavar el arroz antes de cocinarlo? Esto dicen los expertos

Este grano destaca por ser un alimento fácil de digerir, por lo que suele recomendarse en dietas blandas

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Imágenes de un hombre lavando arroz en el fregadero, y cuencos de arroz suelto y arroz cremoso, mostrando el contraste de texturas.
Un cocinero contempla la decisión de lavar el arroz, mientras se muestran los procesos de enjuague y los resultados finales de un arroz suelto y otro cremoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar o no lavar el arroz es una de las dudas más comunes en la cocina. Mientras algunas personas consideran que este paso es indispensable antes de cocinarlo, otras prefieren omitirlo para ahorrar tiempo. Sin embargo, expertos en gastronomía y nutrición aseguran que la decisión depende del tipo de arroz y del resultado que se quiera obtener en cada receta.

Aunque parece un detalle menor, enjuagar el arroz puede cambiar su textura, sabor e incluso algunos de sus nutrientes. Por ello, conocer cuándo sí conviene lavarlo y cuándo no puede ayudarte a preparar mejores platillos en casa.

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¿Por qué se recomienda lavar el arroz?

Arroz blanco humeante en un bol grande, con un recipiente más pequeño conteniendo koji granulado y una cuchara de madera sobre una mesa de madera.
Un bol de arroz blanco recién cocido y humeante se presenta junto a un recipiente con koji y una cuchara de madera, elementos esenciales de la gastronomía asiática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal motivo para lavar el arroz es eliminar el exceso de almidón que queda en la superficie de los granos. Este almidón provoca que el arroz se vuelva más pegajoso durante la cocción.

Al enjuagarlo con agua varias veces, el líquido comienza a salir menos turbio y los granos quedan más limpios. Esto ayuda a obtener un arroz más suelto y ligero, ideal para acompañar comidas mexicanas, asiáticas o platillos con proteína.

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Además, lavar el arroz también puede ayudar a retirar pequeñas impurezas, polvo o residuos que pudieron quedar durante el proceso de empaquetado y transporte.

Tipos de arroz que sí conviene lavar

Existen variedades que mejoran notablemente su textura después de ser enjuagadas. Entre las más comunes están:

  • Arroz blanco
  • Arroz jazmín
  • Arroz basmati
  • Arroz de grano largo

En estos casos, lo recomendable es colocar el arroz en un recipiente con agua y moverlo suavemente con las manos. Después se tira el agua y se repite el proceso entre dos y tres veces, hasta que salga más clara.

¿Cuándo no se debe lavar el arroz?

Lavar arroz blanco - Perú - 22 de julio
No todos los tipos de arroz deben lavarse (El Economista)

No todos los tipos de arroz deben lavarse. Algunas recetas necesitan conservar el almidón para lograr una textura cremosa o compacta.

Por ejemplo, el arroz utilizado para risotto requiere mantener parte de ese almidón para conseguir la consistencia característica del platillo italiano. Lo mismo ocurre en algunas preparaciones de arroz para sushi, donde el lavado debe realizarse con técnicas específicas y controladas.

También hay arroces enriquecidos con vitaminas y minerales que pueden perder parte de esos nutrientes al entrar en contacto con el agua.

Beneficios y desventajas de lavar el arroz

Aunque lavar el arroz tiene ventajas, también existen algunos puntos a considerar antes de hacerlo.

Beneficios

  • El arroz queda más suelto
  • Reduce el exceso de almidón
  • Ayuda a retirar impurezas
  • Mejora la textura en algunos platillos

Desventajas

  • Puede eliminar nutrientes en arroz enriquecido
  • Algunas recetas necesitan el almidón natural
  • Requiere más tiempo de preparación

¿Cuál es la mejor forma de lavar el arroz?

¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo?
¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo?

Los especialistas recomiendan usar agua fría y evitar frotar demasiado fuerte los granos para que no se rompan. Una vez limpio, se debe escurrir correctamente antes de cocinar.

Otro consejo importante es respetar la cantidad de agua durante la cocción, ya que un arroz previamente lavado puede necesitar ligeros ajustes para obtener la textura perfecta.

En realidad, no existe una única respuesta correcta sobre si se debe lavar el arroz o no. Todo depende del tipo de preparación y del resultado que se quiera conseguir.

Si buscas un arroz esponjoso y separado, lavarlo será la mejor opción. Pero si deseas una textura cremosa o compacta, quizá sea mejor cocinarlo directamente.

Lo más importante es conocer las características de cada tipo de arroz y adaptar la técnica según el platillo que vayas a preparar.

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