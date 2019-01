"Yo soy el famoso Marcelo Parapente, conmigo voló Celina Rucci, Andrea Ghidone, Sergio Gonal, Germán Kraus, Andrea Estévez, enumera por nombrar apenas algunos de los famosos a los que llevó, pero asegura que voló "con todos". "En el ambiente decís Marcelo Laise y no me conoce nadie, decís Marcelo Parapete y me conocen todos", sostiene.