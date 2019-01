Sin contar los radares móviles, ni tampoco los que todavía no están homologados y no pueden funcionar en Mar del Plata, podría pensarse que quedan los corredores con cámaras de calle San Juan, Rivadavia, Roca y la Costa, Guemes de Gascón, 12 de Octubre y avenida Constitución, pero según explicó un vocero municipal los dispositivos sin la presencia de un inspector, son obsoletos. "Desde el 11 de diciembre hasta acá no se han hecho multas", aseguró la fuente.