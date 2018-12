"Lo más preocupante es el párrafo que dice: 'En caso de un eventual brote de rabia, es necesario acotar el peligro que esto generaría a la salud de la población no solo en zona urbana sino rural'. Según los organismos de sanidad, incluso el Ministerio de Salud Pública y la OIE, y la OPS dicen que el 70% de los animales tienen que estar vacunados contra la rabia para que no haya riesgo de un brote. Una de las necesidades imperiosas de controlar la sobrepoblación es que a mayor cantidad de animales, mayor sea la cantidad de los que están vacunados. De un eventual brote de rabia son culpables las autoridades, que en este caso en particular gastan el dinero en chipeado en lugar de estar vacunado a todos los animales y castrándolos. En eso es lo único que deberían estar poniendo dinero".