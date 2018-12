— Da para hacer otra marcha.En la Defensoría del Público pusieron un muchacho PRO que no sabe nada de comunicación. ¿Cuál es el motivo para que Cablevisión no suba a la grilla esto? ¿Les va a sacar público? No, es simplemente el fuerte que es impone al débil. Nosotros no tenemos otra forma de defender los derechos y los intereses de los que no tienen voz en esta sociedad. No hubo absolutamente nada de violencia. Si eso es violencia, ¿cómo habría que calificar lo que le pasa a nuestro pueblo en los barrios populares, en la calle, lo que le pasa a la gente que realmente sufre en este país? No hubo ningún tipo de violencia ahí pero hay determinados intereses muy sensibles a cualquier crítica sobre si todo si está hecha en la puerta de sus fortalezas.