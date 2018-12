La periodista concluyó: "El no es no siempre. Si yo subo a tu departamento eso no quiere decir nada. Podemos comer y tomar un vino y tampoco. Y sabés qué, perdón que lo diga en estos términos, pero podemos estar los dos en bolas en un momento como álgido y yo no tengo ganas y no sigue siendo no. En cualquier momento. No es porque yo subí, porque yo vine, porque si no empezamos porque me vine escotada, porque yo me pinté… sigue muy arraigada esa mentalidad machista".