—Lo que aprendimos es que no hay nada que pueda detener un movimiento sin violencia como el que encabezamos. La lección más importante es que después de combatir a los dictadores, los revolucionarios deben unirse más antes que pelearse entre ellos. Porque de esas divisiones y peleas los regímenes autoritarios toman ventaja. Esta es una cosa importante: usar métodos no violentos, pese a que los dictadores y los poderosos usen la violencia. La no violencia es la herramienta más importante que tenemos. Y otra lección: la batalla no se termina, es continua, hasta garantizar que los países se conviertan en verdaderas democracias.