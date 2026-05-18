Colombia

Estas son las 11 prioridades clave del nuevo gobierno de Colombia en sus primeros 100 días: economía, seguridad y salud

La Universidad EAFIT plantea una hoja de ruta con el objetivo de orientar la toma de decisiones, proponiendo intervenciones inmediatas y factibles en áreas críticas, para corregir desequilibrios estructurales y fortalecer la capacidad estatal, de modo que se logre una gestión pública más eficiente y se sienten las bases para el desarrollo sostenible del país

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Ilustración en acuarela de tres figuras: una mujer y dos hombres, uno con gafas. Dos sostienen micrófonos y gesticulan, con expresiones intensas. Fondo abstracto de acuarela.
Quien resulte elegido como presidente en 2026 deberá enfrentar una agenda compleja de reformas y ajustes institucionales que buscan corregir desequilibrios y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales y económicas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El centro de estudios e incidencia en asuntos públicos de la Universidad EAFIT, Valor Público, presentó una hoja de ruta con once prioridades clave que orientarán los primeros 100 días del próximo gobierno de Colombia.

El documento, elaborado por investigadores del centro y de universidades aliadas, identifica los problemas más urgentes en economía, salud, empleo y seguridad, y propone acciones concretas para cada uno de estos frentes.

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Diagnóstico del contexto nacional y criterios de priorización

La hoja de ruta de Valor Público detalla que el nuevo gobierno recibirá un país con fortalezas institucionales, como una cobertura de salud casi universal y una arquitectura descentralizada, junto a fragilidades acumuladas, entre las que destaca el déficit fiscal estructural, el crecimiento de la extorsión y la persistencia de la informalidad laboral. El documento señala: “El país necesita correcciones urgentes en múltiples frentes simultáneos”.

Las once prioridades se derivan de tres criterios: la urgencia verificable de cada problema, la factibilidad institucional de las propuestas y la interdependencia entre las áreas abordadas. Según el informe, “las decisiones de seguridad condicionan el entorno para la formalización laboral y el emprendimiento. La política fiscal determina el espacio disponible para la inversión en salud, educación y cuidado”.

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Presidencia Colombia
La Casa de Nariño, sede oficial del gobierno colombiano, será el escenario donde se definirán las estrategias para implementar las prioridades identificadas en la hoja de ruta propuesta para los primeros 100 días de gestión. - crédito Presidencia

Las once prioridades clave para la gestión inicial

1. Política fiscal:

El informe advierte que “el déficit fiscal colombiano dejó de ser cíclico y se convirtió en estructural”. Se propone restablecer la credibilidad del marco fiscal con un presupuesto basado en supuestos prudentes y la creación de una Comisión Independiente de Revisión del Gasto Público con un mandato de 12 meses.

2. Descentralización:

El Acto Legislativo 03 de 2024 aumentará el volumen de recursos ejecutados en el nivel territorial. El documento recomienda la creación de una Superintendencia Municipal, la regionalización del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y un sistema de incentivos a la asociatividad territorial.

3. Seguridad y justicia:

El texto sostiene: “La extorsión crece de forma acelerada y ha reemplazado al homicidio como la principal amenaza urbana”. Entre las acciones propuestas figuran derogar la Ley de Paz Total, crear un Ministerio de Seguridad y Justicia, legalizar el cannabis recreativo y establecer un Sistema Nacional de Reducción de Violencia.

4. Salud:

El sistema de salud enfrenta una crisis operativa y una cartera vencida en aumento para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). El capítulo propone reacoplar los flujos financieros, restablecer el acceso oportuno y resolver la situación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas.

5. Educación:

El informe advierte que los rezagos en competencias básicas se inician en primaria. Se recomienda intervenir en las etapas tempranas, focalizar esfuerzos en instituciones con mayores brechas y consolidar un sistema de información educativa para monitoreo permanente.

6. Energía:

Las reservas de gas natural han disminuido, lo que pone en riesgo el abastecimiento. El documento recomienda “sanear la caja del sector y reactivar la exploración de hidrocarburos como condición para sostener la transición energética”.

- créditos @bogotacomovamos_/IG | @generalmatamoros/IG | @roybarreras/IG | @carlosecaicedo/IG | @mauriciolizcanoarango/IG
El ganador de las elecciones presidenciales de 2026 asumirá el liderazgo del país en un contexto marcado por desafíos estructurales en economía, seguridad, salud y gobernabilidad, que requieren respuestas inmediatas y una visión estratégica. - créditos @bogotacomovamos_/IG | @generalmatamoros/IG | @roybarreras/IG | @carlosecaicedo/IG | @mauriciolizcanoarango/IG

7. Economía del cuidado:

La mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado recae en mujeres, lo que limita su acceso al empleo formal. El capítulo propone territorializar el sistema de cuidado, instalar una estrategia nacional de cambio cultural y avanzar hacia un marco de corresponsabilidad empresarial.

8. Empleo:

El mercado laboral combina desempleo e informalidad elevados. Se sugiere revisar la institucionalidad salarial, crear una escalera de formalización gradual para microempresas e incentivar la contratación de jóvenes mediante una reducción permanente de aportes a salud.

9. Emprendimiento:

Colombia presenta alta actividad emprendedora, pero baja conversión en empresas innovadoras. El informe sugiere eliminar fricciones regulatorias y movilizar capital mediante un fondo de fondos y créditos fiscales transferibles.

10. Datos para el agro:

La fragmentación de datos limita la competitividad del sector agropecuario. Se plantea crear una autoridad de gobernanza de datos agroalimentarios y un Registro Único de Productores Agropecuarios.

11. Finanzas del clima:

El compromiso climático NDC 3.0 enfrenta una brecha de financiamiento significativa. El capítulo incluye acciones en gobernanza climática, mercados de carbono y canjes de deuda por naturaleza.

Tensiones y arbitrajes en la toma de decisiones

El documento de Valor Público resalta que gobernar exige arbitrar entre objetivos que compiten por los mismos recursos y tiempos políticos. “El capítulo fiscal establece que Colombia enfrenta un desequilibrio estructural que exige superávits primarios para estabilizar la deuda… El gobierno necesitará una secuencia de implementación que identifique qué reformas generan ahorros o ingresos nuevos y cuáles requieren una inversión inicial neta”.

El informe también se refiere a la velocidad de la transición energética y a la coherencia entre costos laborales y nuevas obligaciones empresariales en el cuidado. “El diseño de la política debe garantizar que la señal neta sobre los costos del empleo femenino sea coherente”.

- crédito Joel González/Presidencia
Desde la Casa de Nariño, el próximo mandatario coordinará la implementación de medidas urgentes en áreas clave como déficit fiscal, seguridad, salud y empleo, atendiendo las prioridades señaladas por expertos y centros académicos. - crédito Joel González/Presidencia

Ejes transversales identificados en la hoja de ruta

Entre los desafíos transversales que atraviesan las once agendas, el texto destaca la fragmentación de los sistemas de información pública, la necesidad de intervenciones diferenciadas por territorio y la importancia de evaluar la calidad institucional antes de expandir el gasto público.

Esta hoja de ruta, elaborada por el equipo de Valor Público de la Universidad EAFIT, no constituye un programa de gobierno ni representa la posición institucional de la universidad. Según el propio documento, “ofrecen diagnósticos, mecanismos y propuestas que cualquier candidato o equipo de gobierno puede evaluar, adoptar, modificar o rechazar con criterio informado”.

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