En ese momento, por la otra punta del túnel venía Anamá Ferreira. La modelo, diseñadora, actriz y empresaria brasileña nacionalizada argentina traía colgado de su hombre un regalo. Se había conmovido con su historia: "Lo que me tocó el corazón fue que diga que hace veinte años que no puede ahorrar para comprarse una guitarra. Me mató. Y pensé que podía ayudarlo. Yo no soy rica, yo soy una laburante. Pero quería hacer un esfuerzo. Me puse a buscar una guitarra, pregunté a todo el mundo y conseguí ésta de una persona que se la compró al hijo y él nunca la tocó".