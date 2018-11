Un punto interesante del informe sostiene: "La extensión en la cual los árboles interceptan los contaminantes, precipitaciones y enfrían el aire mediante la evapotranspiración depende de la magnitud de la superficie foliar, de ahí su importancia". Precisamente el área foliar se refiere a la integración del área de todas las hojas presentes en un individuo o sistema.

Utilizado los parámetros establecidos por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, Barreiro realizó el cálculo: "Considerando los valores utilizados en la actualidad (20 US$ por tonelada de CO2 absorbido, 50 US$ por tonelada de carbono secuestrado y retenido), el Jardín Botánico de la Ciudad estaría ofreciendo un servicio ambiental equivalente a US$ 158.620 (unos $5.967.750), en CO2 absorbido y de US$ 108.150 ($ 4.055.250) en carbono retenido", sostiene la investigación.