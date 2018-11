Por el momento, los modelos habilitados para instalar la app son 21 de LG (Optimus G, Flex2, G2 mini, G3, G3 Beat, G4, G4 Beat, G4 Stylus, G5, G5SE, G6, G7, V20, NEXUS, H870AR, H850AR, H840AR, H791, 735AR, H815AR, D625, D855AR), 7 de Motorola (Moto G5 Plus, Moto G5S Plus, Moto X4, Moto X XT, Moto Z, Moto Z Play, Moto Z2 Play), 15 de Samsung (Galaxy S3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S8 PLUS, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9 SM, Galaxy J5, Galaxy NOTE 8, Galaxy NOTE 9, A8 -SM-A530F-, A6+ -SM-A605G-, J5 2016 -SM-J510M-), 12 de Sony (XPERIA, XPERIA L, XPERIA Z1, XPERIA Z2, XPERIA Z3, XPERIA Z5, XPERIA M2, XPERIA X, XPERIA XA, XPERIA XA1, XPERIA L1, XPERIA Premium), uno de Nokia (6.1), uno de Tinno (V3941) y tres de One Plus (3, 3T, 5).