—Valentina: Creo que dentro de las palabras más fáciles de comprender me podría definir como una performer. En realidad soy actriz, pero no actúo de forma convencional. Me presento en boliches y fiestas o en escenas como esta, pero sobre todo en la vida nocturna y no necesariamente en obras de teatro. Me gusta más intervenir la realidad que estar en un escenario aunque, obvio, me encanta el escenario también. Canto, bailo, actúo y me maquillo. Creo muchos de mis looks. Hace dos años que trabajo en Club 69, una fiesta los jueves en Niceto Club. Ese es mi fijo y después me pueden encontrar en eventos o donde me llamen.