"Habíamos comenzado a instruir la causa estableciendo como parámetro que no lo íbamos a localizar y que si lo pudiéramos localizar no lo pudiéramos reflotar", indicó. "No es lo mismo llegar a una conclusión a través de testimoniales de personas que no estuvieron en el lugar, de apoyo documental y de pruebas de indicios que contar con imágenes certeras de lo que es el producto del siniestro y de las condiciones en que quedó el submarino. Arroja mucho mayor grado de certeza".