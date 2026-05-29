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¿Te negaron el dinero de tu envase retornable? Esto puedes hacer ante Profeco

La Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a tiendas y supermercados a devolver íntegramente el depósito cobrado por envases retornables

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La Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a tiendas y supermercados a devolver íntegramente el depósito cobrado por envases retornables
La Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a tiendas y supermercados a devolver íntegramente el depósito cobrado por envases retornables

En México, millones de personas compran refrescos, cerveza y otros productos en envases retornables pagando un depósito adicional por la botella o el empaque. Aunque muchas veces este cobro parece parte del precio final del producto, en realidad se trata de una garantía que debe ser reembolsada al consumidor cuando devuelve el envase en buen estado.

La obligación está respaldada por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), normativa que protege los derechos de los compradores frente a prácticas abusivas de comercios y proveedores.

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Sin embargo, todavía existen establecimientos que se niegan a regresar el dinero del depósito o intentan imponer condiciones ilegales para evitar el reembolso.

La ley obliga a devolver íntegro el depósito del envase

El artículo 11 de la LFPC establece que el consumidor tiene derecho a recuperar la suma íntegra entregada como depósito por un envase o empaque retornable. Esto significa que el dinero cobrado por la botella no forma parte del costo del contenido, sino que funciona únicamente como una garantía temporal.

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De acuerdo con la legislación, cuando una persona devuelve el envase correspondiente y este se encuentra en condiciones aptas para su reutilización, el comercio está obligado a regresar exactamente la cantidad que recibió por concepto de depósito.

Primer plano de una mano sosteniendo un envase de vidrio retornable y un ticket de compra sobre un mostrador. Al fondo, una caja registradora y un letrero de Profeco.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los comercios deben devolver íntegramente el depósito cobrado por envases retornables cuando el consumidor entrega la botella en buen estado

Especialistas en consumo señalan que esta medida busca fomentar la reutilización y el reciclaje de envases, además de evitar abusos contra los consumidores.

Las prácticas ilegales más comunes en tiendas y supermercados

A pesar de que la ley es clara, en algunos negocios todavía se presentan negativas para devolver el dinero del envase. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran frases como:

  • “No tengo cambio”.
  • “Solo se lo puedo cambiar por otro producto”.
  • “Aquí no compramos envases”.
  • “Ya venció el tiempo para reclamar”.

Estas acciones son consideradas indebidas porque el consumidor no está vendiendo un envase al establecimiento, sino recuperando una cantidad que previamente entregó en garantía.

La legislación también establece que los proveedores deben informar de manera clara y visible cuánto cuesta el producto y cuál es el monto correspondiente al depósito del envase. Ocultar o confundir esta información puede representar una violación a los derechos del consumidor.

El ticket puede ser clave para reclamar ante Profeco

Otro punto importante de la LFPC se encuentra en el artículo 12, que obliga a los proveedores a entregar un comprobante de compra. Este documento debe incluir información específica de la operación realizada y sirve como respaldo para acreditar pagos o depósitos.

Por ello, especialistas recomiendan conservar tickets o recibos cuando se adquieren productos retornables, especialmente si el consumidor planea recuperar posteriormente el dinero del envase.

Aunque algunos establecimientos aceptan la devolución sin comprobante, contar con el ticket puede facilitar una reclamación formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Qué hacer si una tienda se niega a devolverte el dinero

Si un comercio rechaza el reembolso del depósito, los consumidores pueden seguir varios pasos antes de presentar una denuncia formal.

El primero es solicitar hablar con el encargado del establecimiento y recordar que el depósito es un monto reembolsable respaldado por la ley. En muchos casos, el problema se resuelve después de aclarar la obligación legal.

Si la negativa continúa, la recomendación es presentar una denuncia ante Profeco. Para ello, es importante reunir datos como:

  • Nombre del establecimiento.
  • Dirección completa.
  • Ticket o comprobante de compra.
  • Fotografías o evidencia de la negativa, en caso de ser posible.

La autoridad puede iniciar procedimientos de verificación y aplicar sanciones económicas a los negocios que incumplan la legislación.

Tres botellas de vidrio vacías, un ticket de compra y una tarjeta verde de Profeco se exhiben sobre una mesa de madera clara con fondo gris.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los comercios deben devolver íntegramente el depósito cobrado por envases retornables cuando el consumidor entrega la botella en buen estado

Las multas que pueden enfrentar los comercios

De acuerdo con criterios aplicados por Profeco y especialistas legales, las sanciones por incumplir las disposiciones relacionadas con depósitos de envases pueden ir desde cientos de pesos hasta superar el millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la capacidad económica del proveedor.

Además, si el establecimiento desacata instrucciones de la autoridad o reincide en las irregularidades, pueden imponerse multas acumulativas diarias hasta que corrija la falta.

La devolución del depósito únicamente puede rechazarse cuando el envase se encuentra roto, despostillado o tan dañado que ya no pueda ser reutilizado dentro de la cadena de reciclaje o retorno.

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