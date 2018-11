No reveló su nombre pero sí la inquietud que la llevó hasta allí: "No van a poner mi cara en las fotos, ¿no?", preguntó. La respuesta la tranquilizó. "Me separé hace poco, tengo dos hijos y cada relación sexual que experimenté durante estos meses me pareció más de lo mismo. Me considero una mujer curiosa, que siempre va en busca de algo innovador. Por eso estoy acá, quiero ver de qué se trata todo esto", dijo S., de 46 años, a Infobae.