Gerónimo Carloina inició el trámite el 23 de agosto cuando desde la prepaga le solicitaron el cambio de DNI para realizarse una mastectomía. "Empecé mi transición sin saber qué quería, pero sí estaba seguro de que no deseaba pasar de un género al otro, porque no me sentía 100% de uno. Tampoco tenía opciones. Al surgir lo de la cirugía me vi en la posibilidad de expresar un pedido específico: que mi nueva partida de nacimiento incluya ambos nombres y ningún género".