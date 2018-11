"La situación de las personas intersex no tiene nada que ver con esto. Aquí hay un pedido específico para que se borre el sexo de la partida de nacimiento. Las personas intersex son aquellas que nacieron con un cuerpo que varía respecto de lo que se consideran masculinos o femeninos. En general nos identificamos como hombres o mujeres, yo me considero un hombre intersex. Pero otros no. En este caso se trata de una persona no binaria, es decir que la identificación no tiene que ver con el cuerpo sino con el modo en el que se identifica", aclaró a Infobae Mauro Cabral Grinspan, director ejecutivo de GATE (Global Action for Trans Equality, o Acción Global para la Igualdad Trans).