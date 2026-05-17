México

Sheinbaum inauguró unidad académica de la Universidad Rosario Castellanos en Yucatán: “Que todos los jóvenes tengan el derecho que yo tuve”

El Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 305 también abrió sus puertas durante la visita de la presidenta de México

Guardar
Google icon
Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado, 16 de mayo, en Kanasín, Yucatán, la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 305 de Mérida. Ambos planteles suman 2 mil 380 nuevos lugares: mil 300 de educación superior y mil 80 de media superior.

La inversión conjunta supera los 171 millones de pesos: 103 mdp para la unidad universitaria y 68 mdp para el bachillerato. El nuevo plantel de la UNRC ya tiene presencia en 48 de los 106 municipios de Yucatán y publicará en junio una convocatoria para mil 500 estudiantes adicionales.

PUBLICIDAD

La UNRC en Kanasín arrancará con más de 2 mil alumnos el próximo ciclo escolar

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, informó que los 775 alumnos ya inscritos, más los que ingresen por la convocatoria de junio, permitirán iniciar el siguiente ciclo escolar con más de 2 mil estudiantes en el plantel de Kanasín.

El gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena detalló que la unidad universitaria cuenta con 31 aulas, dos centros de cómputo, un laboratorio de usos múltiples, espacios para videoconferencias y conectividad satelital.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)

El bachillerato No. 305, inaugurado previo a la unidad universitaria, se asienta en una superficie de 7 mil 783 metros cuadrados y beneficiará a mil 80 alumnos distribuidos en dos turnos. Sus instalaciones incluyen:

  • Dos edificios con 12 aulas y un laboratorio
  • Tres talleres y área administrativa
  • Cancha multifuncional y plaza cívica
  • Estacionamiento con 35 cajones, sanitarios y módulo de vigilancia

“Quiero que todos los jóvenes tengan ese derecho”

Sheinbaum recordó que en el periodo neoliberal la educación fue tratada como una mercancía. Desde 2018, con la Cuarta Transformación, se reencuadró como un derecho. Su administración fijó la meta de generar, entre 2025 y 2026, 200 mil nuevos lugares de preparatoria y 300,000 de educación superior en el sexenio.

Esos espacios se crearán a través de la UNRC, las Universidades Benito Juárez y universidades públicas como el IPN y el TecNM.

“Fíjense nada más, 40 años después luchando por la educación y hoy abrimos las puertas de la educación a las y a los jóvenes. Yo tuve el privilegio de estudiar hasta el doctorado, a mí me pagó la educación el pueblo de México”, dijo la mandataria. “¿Y qué es lo que quiero?, ¿Qué es lo que sueño? Que todos los jóvenes mexicanos puedan tener el derecho que tuve yo“.

Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum anuncia cero cuota en salud para Yucatán

La presidenta enumeró otros derechos impulsados por su administración: acceso a vivienda con la construcción de un millón 800,000 nuevas casas en el país, Programas para el Bienestar, becas desde primaria hasta universidad y la construcción de 9,000 camas hospitalarias.

En materia de salud, anunció que el Hospital General Dr. Agustín O’Horán se inaugurará el domingo. “A partir del lunes, cero pesos, cero cuota para la salud en Yucatán”, afirmó. Además, se comprometió a apoyar al gobierno estatal para garantizar el abastecimiento de agua potable en Mérida.

La estudiante de la UNRC Waldi Adamari Euceda Arriaga agradeció a la presidenta por el nuevo espacio educativo, al que describió como un lugar que “alimenta la esperanza de miles de mujeres y hombres que quieren seguir estudiando”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumUniversidad Nacional Rosario CastellanosYucatánPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¡Cruz Azul a la Final! La Máquina se impone a las Chivas de Gabriel Milito y ya espera rival

El conjunto celeste consiguió salir victorioso del Estadio Jalisco y buscará levantar la décima

¡Cruz Azul a la Final! La Máquina se impone a las Chivas de Gabriel Milito y ya espera rival

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Culiacán Rosales

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Culiacán Rosales

Las últimas previsiones para Monterrey: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Monterrey: temperatura, lluvias y viento

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Leonel Godoy comparece ante Fiscalía de Michoacán y lanza advertencia por acusaciones vinculadas al caso Carlos Manzo

Leonel Godoy comparece ante Fiscalía de Michoacán y lanza advertencia por acusaciones vinculadas al caso Carlos Manzo

Cae presunta líder de célula que traficaba droga en penal de la CDMX: hay seis detenidos más y cerca de mil dosis aseguradas

Entre gritos de apoyo y rodeado de abogados, Leonel Godoy se presenta a declarar por el homicidio de Carlos Manzo en Michoacán

Yeraldine Bonilla asegura que Rocha Moya no puso a Gerardo Mérida en la SSE de Sinaloa y señala a la Defensa

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

ENTRETENIMIENTO

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Así se verá el show y escenario de Harry Styles en Mexico en el Estadio GNP Seguros

¿Quién es Almen Ayala, la mujer vinculada sentimentalmente con Jorge D’Alessio?

¡Habló fuerte! El inesperado mensaje de Eugenio Derbez tras el regreso de Aislinn y Mauricio Ochmann

DEPORTES

¡Cruz Azul a la Final! La Máquina se impone a las Chivas de Gabriel Milito y ya espera rival

¡Cruz Azul a la Final! La Máquina se impone a las Chivas de Gabriel Milito y ya espera rival

Figuras de Sudáfrica lanzan advertencia a México antes del duelo inaugural del Mundial 2026

Pato O’Ward en la clasificación de la Indy 500: cuándo, dónde y a qué hora ver

Las mexicanas Alegna González y Ximena Serrano suman un récord histórico más y conquistan oro y plata en Portugal

CONADE: Campeonato Nacional de Muaythai 2026 impulsa el crecimiento del deporte en México