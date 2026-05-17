Sheinbaum inauguró unidad académica de la Universidad Rosario Castellanos en Yucatán: “Que todos los jóvenes tengan el derecho que yo tuve”

Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado, 16 de mayo, en Kanasín, Yucatán, la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 305 de Mérida. Ambos planteles suman 2 mil 380 nuevos lugares: mil 300 de educación superior y mil 80 de media superior.

La inversión conjunta supera los 171 millones de pesos: 103 mdp para la unidad universitaria y 68 mdp para el bachillerato. El nuevo plantel de la UNRC ya tiene presencia en 48 de los 106 municipios de Yucatán y publicará en junio una convocatoria para mil 500 estudiantes adicionales.

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La UNRC en Kanasín arrancará con más de 2 mil alumnos el próximo ciclo escolar

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, informó que los 775 alumnos ya inscritos, más los que ingresen por la convocatoria de junio, permitirán iniciar el siguiente ciclo escolar con más de 2 mil estudiantes en el plantel de Kanasín.

El gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena detalló que la unidad universitaria cuenta con 31 aulas, dos centros de cómputo, un laboratorio de usos múltiples, espacios para videoconferencias y conectividad satelital.

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Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)

El bachillerato No. 305, inaugurado previo a la unidad universitaria, se asienta en una superficie de 7 mil 783 metros cuadrados y beneficiará a mil 80 alumnos distribuidos en dos turnos. Sus instalaciones incluyen:

Dos edificios con 12 aulas y un laboratorio

Tres talleres y área administrativa

Cancha multifuncional y plaza cívica

Estacionamiento con 35 cajones, sanitarios y módulo de vigilancia

“Quiero que todos los jóvenes tengan ese derecho”

Sheinbaum recordó que en el periodo neoliberal la educación fue tratada como una mercancía. Desde 2018, con la Cuarta Transformación, se reencuadró como un derecho. Su administración fijó la meta de generar, entre 2025 y 2026, 200 mil nuevos lugares de preparatoria y 300,000 de educación superior en el sexenio.

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Esos espacios se crearán a través de la UNRC, las Universidades Benito Juárez y universidades públicas como el IPN y el TecNM.

“Fíjense nada más, 40 años después luchando por la educación y hoy abrimos las puertas de la educación a las y a los jóvenes. Yo tuve el privilegio de estudiar hasta el doctorado, a mí me pagó la educación el pueblo de México”, dijo la mandataria. “¿Y qué es lo que quiero?, ¿Qué es lo que sueño? Que todos los jóvenes mexicanos puedan tener el derecho que tuve yo“.

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Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum anuncia cero cuota en salud para Yucatán

La presidenta enumeró otros derechos impulsados por su administración: acceso a vivienda con la construcción de un millón 800,000 nuevas casas en el país, Programas para el Bienestar, becas desde primaria hasta universidad y la construcción de 9,000 camas hospitalarias.

En materia de salud, anunció que el Hospital General Dr. Agustín O’Horán se inaugurará el domingo. “A partir del lunes, cero pesos, cero cuota para la salud en Yucatán”, afirmó. Además, se comprometió a apoyar al gobierno estatal para garantizar el abastecimiento de agua potable en Mérida.

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La estudiante de la UNRC Waldi Adamari Euceda Arriaga agradeció a la presidenta por el nuevo espacio educativo, al que describió como un lugar que “alimenta la esperanza de miles de mujeres y hombres que quieren seguir estudiando”.